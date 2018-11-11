Guardian: американская демократия в кризисе, и Трамп — это «лишь его симптом»

Американская демократия пребывает в критическом положении, но Дональд Трамп и связанные с ним скандалы — не причина, а следствие этого кризиса, считает обозреватель британской The Guardian Джонатан Фридланд. Как пишет журналист, из-за заложенных ещё отцами-основателями особенностей политической системы США высшие государственные структуры давно перестали отражать реальные интересы граждан, и с этим нужно что-то делать.

В США слышатся разговоры о «конституционном кризисе», пишет колумнист The Guardian Джонатан Фридланд. По мнению журналиста, такой кризис назревал уже давно — именно к нему вело расследование спецпрокурора минюста США Роберта Мюллера в отношении предполагаемого сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой, и в какой-то момент всё должно было закончиться полномасштабным внутриполитическим конфликтом. Между тем, констатирует журналист, не исключено, что этот конфликт уже начался.

Всё дело в шаге, предпринятом Трампом буквально через несколько часов после того, как его Республиканская партия потерпела разгромное поражение от своих соперников-демократов на промежуточных выборах, утратив контроль над палатой представителей (нижняя палата конгресса США. — ИноТВ): президент отправил в отставку генерального прокурора (т.е. главу министерства юстиции. — ИноТВ) и заменил его на своего надёжного и верного соратника Мэтта Уитэкера, который, вторя самому Трампу, называл расследование Мюллера «охотой на ведьм», пишет Фридланд. «На этого человека теперь ляжет задача по честному и беспристрастному контролю над деятельностью Мюллера, — подчёркивает автор. — У него будет доступ ко всем результатам расследования, которые он сможет передать Трампу, а также — полномочия, чтобы помешать Мюллеру каким угодно образом, в том числе и лишив его финансирования».

Как отмечает Фридланд, решение Трампа было встречено словами осуждения, в том числе и со стороны специалистов по конституционному праву, которые отметили, что президент просто не может по закону назначить Уитэкера на пост главы минюста без одобрения его кандидатуры сенатом (верхняя палата конгресса США. — ИноТВ). Сенату действительно принадлежит право принимать важнейшие решения в данной ситуации — к примеру, только эта структура может одобрить кандидатуру Уитэкера или же оградить Мюллера от посягательств оппонентов, в том числе защитив его от увольнения. Но есть одна загвоздка — контроль над сенатом по результатам промежуточных выборов сохранили республиканцы, пишет автор. Если же противостояние между Трампом и Мюллером дойдёт до суда — сначала обычного, а затем и верховного, как это уже было во время Уотергейтского скандала 44 года тому назад, — то преимущество, опять же, будет за Трампом, поскольку верховный суд также контролируют республиканцы, рассуждает журналист.

Такое положение дел указывает на то, что США действительно поразил конституционный кризис, убеждён Фридланд. «Однако то обстоятельство, что Трамп — президент, а сенат и верховный суд — если не в его руках, то как минимум скорее всего его поддержат — не причина этого кризиса, а его симптомы», — пишет он.

По мнению автора, основная проблема Америки — так называемый «демократический дефицит», самым явным проявлением которого и стал нынешний президент США. На выборах 2016 года Трамп набрал на 3 миллиона меньше голосов избирателей, чем его соперница Хиллари Клинтон, однако занял президентский пост. При этом подобная ситуация — отнюдь не что-то из ряда вон для США: в 2000 году на американских президентских выборах победил Джордж Буш, набравший меньше голосов, чем его конкурент Эл Гор, напоминает Фриланд. Такое становится возможным из-за особенностей избирательной системы США, где президента формально выбирают не сами граждане, а коллегия выборщиков — в результате главой государства становится не тот, кого поддерживает больше граждан, а тот, кто сумел победить в определённом наборе штатов. Этот механизм даёт «непропорциональный вес» маленьким и преимущественно сельским штатам, а те почти без исключений поддерживают консерваторов-республиканцев, поясняет обозреватель The Guardian.

Ещё сильнее демократический дефицит даёт о себе знать в сенате, где каждому штату — как «почти пустому» Вайомингу, где живёт 580 тыс. человек, так и, например, Калифорнии с её 39 млн населения — выделяется по два места, продолжает автор. Именно поэтому Демократическая партия, за сенаторов из которой в целом проголосовало на минувших промежуточных выборах на 11 млн больше избирателей, всё равно не сумела завоевать большинство в верхней палате. Такой дисбаланс оказывает колоссальное влияние на жизнь американцев — так, хотя подавляющее большинство американцев выступают за ужесточение контроля над оборотом оружия в стране, контролируемый республиканцами сенат регулярно отклоняет даже самые умеренные инициативы в этом направлении, говорится в материале.

Защитники американской демократической системы утверждают, что её особенности — плата за принципы федерализма, предполагающие равный статус для всех субъектов, и что её нельзя менять, поскольку её задумывали такой отцы-основатели США. Между тем, даже они с самого начала видели опасность: сам Александр Гамильтон выступал категорически против предоставления каждому штату двух мест в сенате вне зависимости от населения и предрекал, что в конечном счёте «большинство по штатам окажется меньшинством в американском народе», подчёркивает Фридланд. И если Гамильтона уже тогда возмущал такой «перекос», то сегодня он был бы в полном смятении — ведь тогда как в 1790 году в самом густонаселённом штате, Виргинии, проживало лишь в 20 раз больше людей, чем в наименее населённом Теннеси, то сегодня аналогичная разница — теперь между Калифорнией и Вайомингом — выросла до 67 раз, отмечает журналист.

Конечно, маленькие штаты не станут поддерживать перемены, которые обернутся для них ослаблением влияния, признаёт автор. По этой причине американским демократам —и Демократической партии — нужно искать способы изменить систему вне сената. К примеру, можно было бы отказаться от действующего ныне принципа «победитель получает всё», чтобы голоса выборщиков от того или иного штата не переходили целиком к кандидату, получившему в этом штате большинство, как это происходит сейчас, а распределялись между кандидатами в зависимости от их результатов.

«Американцы могут предпринять целый ряд шагов, но им определённо пора предпринять хоть что-то, — подытоживает обозреватель The Guardian. — Система, которая регулярно даёт власть проигравшей стороне и предпочитает растущему и разнообразному большинству белое сельское меньшинство, скоро потеряет легитимность в глазах собственных граждан. В этом и заключается истинный конституционный кризис Америки».