Business Insider: владелец борделей выиграл выборы в США... через три недели после смерти

10:48 «Тампа-Бэй» победила «Анахайм» в матче НХЛ, Кучеров набрал два очка «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

10:48 Тела восьми погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске Тела восьми погибших извлечены из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

10:39 Костин: капитан сборной Канады в цирке работал или друг Неймара Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин прокомментировал удаление канадца Макса Комтуа в матче между двумя командами на МЧМ-2019.

10:34 Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что обещаниями снизить цены на газ власти страны унижают народ и возвращают его в XVII век. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир».

10:19 Нависающие конструкции на месте ЧП в Магнитогорске демонтируют Нависающие конструкции и стены подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа, будут демонтированы в связи с угрозой обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

10:00 Американские военные извинились за шутку о «бомбардировке» Стратегическое командование ВС США извинилось за шутку в социальных сетях, в которой говорилось о возможности сбросить «что-нибудь побольше», чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

09:45 Стали известны все пары участников четвертьфинала МЧМ-2019 На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде определились все участники плей-офф.

09:41 МЧС: угроза дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске сохраняется Угроза обрушения стен многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв бытового газа, сохраняется. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

09:21 На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с углём В Свердловской области 16 вагонов, гружённых углём, сошли с железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

09:00 В МЧС уточнили данные о погибших при пожаре в Орске В результате пожара в жилом доме города Орск Оренбургской области погибли трое детей и четверо взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

08:40 Трамп в новогоднем обращении рассказал о достижениях в 2018 году Президент США Дональд Трамп выступил с новогодним обращением к нации, в ходе которого отметил рост экономики страны и повышение зарплат американцев.

08:21 МЧС: после ЧП в Магнитогорске неизвестна судьба 37 человек Местонахождение 37 человек всё ещё не установлено после обрушения части жилого многоэтажного дома в Магнитогорске.

08:21 Брагин рассказал о симуляциях канадской сборной в матче с Россией Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своей команды над Канадой на чемпионате мира.

08:01 Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области Пожар произошёл в жилом доме в городе Орске Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-cлужбе ГУ МЧС по региону. В результате инцидента погибли семь человек.

07:43 В России вступает в силу конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ) вступает в силу в России одновременно с изменениями пенсионного законодательства.

07:30 В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске В ходе заседания оперативного штаба представитель МЧС сообщил, что пятеро пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске остаются в больнице.

07:15 В Москве 1 января ожидается до -5 °С В Москве во вторник, 1 января, ожидается до -5 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:00 В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела ещё двух погибших Тела ещё двух погибших обнаружены и извлечены из-под завалов на месте обрушения части жилого многоэтажного дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

06:58 Капитана сборной Канады U20 удалили за симуляцию в матче с Россией на МЧМ В первом периоде встречи молодёжного чемпионата мира между национальными командами Канады и России арбитры удалили капитана хозяев Макса Комтуа за слишком артистичную демонстрацию нарушения со стороны соперника.

06:45 Додон выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске Президент Молдавии Игорь Додон направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба Додона.

06:42 Определился соперник молодёжной сборной России по четвертьфиналу ЧМ После победы над национальной командой Канады со счётом 2:1 во встрече заключительного тура группового этапа молодёжного чемпионата мира стало известно, с кем сыграет сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в четвертьфинале.

06:26 Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019 Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Канады со счётом 2:1.

06:21 Климкин пожаловался на большое количество советских фильмов в новогоднем эфире Глава МИД Украины Павел Климкин пожаловался на большое количество советских фильмов на украинском телевидении во время новогодних праздников.

06:00 В РПЦ прокомментировали слова митрополита Рязанского об «Иронии судьбы...» Позиция митрополита Рязанского и Михайловского Марка, который подверг критике фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», является личным мнением священнослужителя. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

05:44 Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу Президент Украины Пётр Порошенко выступил с новогодним поздравлением, пообещав «вернуться с миром» к Донбассу и Крыму.

05:26 NYT: Трамп продлил до четырёх месяцев срок вывода американских войск из Сирии Американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод войск США с территории Сирии.

05:10 В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня.

04:55 Трамп намерен встретить Новый год в Белом доме Президент США Дональд Трамп собирается встретить Новый год в Белом доме. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на директора административно-бюджетного управления США Мика Малвейни.

04:39 Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего при обрушении части дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

04:21 В Токио автомобиль совершил наезд на пешеходов В Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов пострадали по меньшей мере восемь человек.

04:00 Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом «в любое время» Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом «в любое время».

03:47 Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в парке Горького Состояние пострадавших при обрушении перехода через каток в парке Горького в Москве оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

03:34 Лукашенко в новогоднем обращении призвал белорусов укреплять государственность Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с новогодним обращением, призвав жителей страны укреплять государственность.

03:15 В Манчестере вооружённый ножом мужчина напал на людей В результате нападения мужчины в городе Манчестер (Великобритания) три человека получили ножевые ранения. Об этом сообщила транспортная полиция города.

02:57 Число пострадавших при ЧП в парке Горького увеличилось до 13 По меньшей мере 13 человек пострадали в результате обрушения перехода через каток в парке Горького в Москве.

02:39 Пресс-секретарь Пентагона покидает свой пост Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что уходит в отставку.

02:26 Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького В сети появилось видео с места обрушения перехода через каток в парке Горького в Москве.

02:10 Зеленский заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины Шоумен Владимир Зеленский намерен баллотироваться на пост президента Украины на предстоящих в марте 2019 года выборах. Об этом он заявил в новогоднем выпуске передачи «Вечерний квартал» на телеканале «1+1».

01:55 В России максимальный размер пособия по уходу за ребёнком превысит 26 тысяч рублей Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с 1 января 2019 года вырастет в России до 26,1 тыс. рублей.

01:39 Источник: число пострадавших при ЧП в парке Горького возросло до десяти Число пострадавших в результате обрушения деревянного моста через каток в парке Горького в Москве возросло до десяти.

01:25 Макрон в новогоднем поздравлении затронул тему реформ Президент Франции Эммануэль Макрон в своём новогоднем обращении отметил, что результат реформ не может быть мгновенным.

01:09 СМИ: Кевина Спейси обязали явиться в суд по делу о домогательствах Суд в американском штате Массачусетс отверг ходатайство актёра Кевина Спейси, просившего освободить его от необходимости присутствовать на судебном заседании по делу о домогательствах.

00:50 Переход через каток обрушился в парке Горького в Москве В результате обрушения перехода через каток в парке Горького в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил представитель экстренных служб.

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00:23 В России с 1 января МРОТ составит 11 280 рублей Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11 280 рублей.

00:06 Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам радости и благополучия Президент России Владимир Путин выступил с новогодним поздравлением, пожелав россиянам радости и благополучия.

23:55 Трамп призвал демократов немедленно выйти из отпуска Американский лидер Дональд Трамп призвал членов Демократической партии США прервать праздничные отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы ряда федеральных ведомств.

23:35 Полиция задержала угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама Мужчина, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, задержан.

23:18 Завалы дома в Магнитогорске разбирают с верхних этажей Работы по разбору завалов на месте взрыва газа в Магнитогорске ведутся с верхних этажей из-за риска последующих обрушений. Об этом сообщил глава города Сергей Бердников.