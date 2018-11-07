Fox: победа в конгрессе даёт демократам новую надежду на импичмент Трампа

22:08 Мужская сборная России с ничьи стартовала на ЧМ по гандболу Мужская сборная России сыграла вничью с национальной командой Сербии в матче группового этапа чемпионата мира по гандболу в Германии.

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22:05 ООН: Венесуэлу ежедневно покидают более пяти тысяч человек Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Элизабет Троссел заявила, что более пяти тысяч граждан Венесуэлы ежедневно уезжают в соседние страны.

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20:27 Новак: цены на бензин в 2019 году будут расти в пределах инфляции Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цены на бензин в стране в 2019 году будут расти в пределах инфляции.

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20:15 Эксперт прокомментировал позицию ФРГ по транзиту газа через Украину Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление Германии о том, что Берлин продолжает настаивать на сохранении роли Украины как транзитёра российского газа в Европу.

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19:52 Драчёв заявил, что Логинов идеально провёл спринтерскую гонку на этапе КМ в Оберхофе Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

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19:44 Тарьей Бё: мы ожидаем, что Логинов чист и конкурирует с нами на равных условиях Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

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19:36 Самуэльссон считает, что Логинову стоило бы извиниться «перед всей биатлонной семьёй» Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

19:26 Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

19:25 Делегация МИД Турции 5 февраля посетит США Делегация МИД Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом отправится в США 5 февраля.

19:16 Прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе в Оренбургской области Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту пожара на заводе промышленного цинкования в селе Покровка, сообщает RIA56.

19:16 Бьорндален считает, что нужно с уважением относиться к Логинову, отбывшему своё наказание за допинг Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален высказался о реакции биатлонного сообщества на победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

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