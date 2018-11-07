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Fox: победа в конгрессе даёт демократам новую надежду на импичмент Трампа

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По данным Fox News, на прошедших накануне выборах в конгресс США Демократическая партия получила большинство мест в палате представителей. Победа демократов не только позволяет им помешать законодательным инициативам Трампа, но и даёт американским либералам надежду, что им удастся отстранить действующего президента от власти, отмечает телеканал.
Fox: победа в конгрессе даёт демократам новую надежду на импичмент Трампа
Reuters

По предварительным данным, на промежуточных выборах в конгресс США впервые за восемь лет демократы получили контроль над палатой представителей. Их победа создаст серьёзные трудности законодательной повестке американского президента. В то же время республиканцам удалось расширить своё присутствие в сенате «в результате важной электоральной ночи, которая кардинально изменила соотношение сил в Вашингтоне», сообщает Fox News со ссылкой на собственные прогнозы.  

Телеканал отмечает, что сохранение республиканского большинства в сенате позволит Дональду Трампу принимать решение обо всех ключевых судейских должностях федерального уровня. В том числе, о кандидатах в Верховный суд.

Реакция главы Белого дома на результаты выборов была «позитивной, но лаконичной». «Невероятный успех сегодня вечером. Спасибо вам всем!», — написал Трамп в Twitter. Но победа Демократической партии в палате представителей даёт новую надежду либералам, которые хотят расследовать деятельность президента и, возможно, даже отстранить его от должности.  

Кроме того, демократы смогут приостановить многие законодательные инициативы Трампа. Под угрозой окажутся предложение о строительстве стены на границе с Мексикой и планы о новом снижении налогов для среднего класса.  

Лидеры Демократической партии уже пообещали, что после возвращения контроля над палатой представителей они начнут серию парламентских расследований в отношении Белого дома. Среди прочего их интересуют неопубликованные налоговые декларации Трампа, его «предполагаемый сговор» с Россией и возможные нарушения этических норм сотрудниками администрации, отмечает Fox News.

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источник
Fox News США Северная Америка
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