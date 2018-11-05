Guardian: конгресс останется республиканским, если Трамп вновь сыграет на страхах американцев

Опросы общественного мнения и прогнозы показывают, что на промежуточных выборах в конгресс союзников Трампа ждёт «крупное поражение». Но к этим данным нужно относиться скептически, пишет The Guardian. Нынешний американский президент уже один раз успешно сыграл на «низменных инстинктах» сограждан и может повторить это вновь, считает британское издание.

Промежуточные выборы в конгресс США обычно рассматривают как национальный референдум о результатах работы действующего президента. Они — важный индикатор того, какими могут оказаться результаты следующих выборов главы государства. Это особенно справедливо для голосования, которое проходит в первый президентский срок, как в случае с Дональдом Трампом, пишет The Guardian.

Партия избранного в первый раз президента проигрывала только дважды с 1789 года, что порой имело чудовищные последствия. Как, например, после поражения демократов в 1994 году при Билле Клинтоне. А также в 1858-ом, когда демократы под руководством Джеймса Бьюкенена были разгромлены Республиканской партией, созданной Авраамом Линкольном. В итоге образовавшийся раскол создал предпосылки для гражданской войны, отмечает издание.

Мнения о вероятности второй гражданской войне при Трампе расходятся. Однако существуют объективные причины считать, что его и республиканцев на предстоящих выборах ждёт «крупное поражение», утверждает The Guardian.

Так, согласно последним опросам Gallup, личный рейтинг Трампа составляет 42%, что заметно ниже среднего значения для его стадии президентства — 51%. Кроме того, только каждый третий избиратель уверен, что страна движется в правильном направлении.

Другие опросы также показывают, что американцы очень низко оценивают работу текущего конгресса. Только 21% считают её удовлетворительной. Самое примечательное, что рост доверия общества к расширению экономики США — теме, которая является одной из приоритетных для избирателей — не обернулся повышением рейтинга Трампа.

«Но если политический мир чему-то и научился со времени шокирующей победы Трампа в 2016 году, то тому, что к традиционным показателям нужно относиться с большой долей скепсиса. Трамп не ведёт себя как традиционный политик по той простой причине, что им он не является», — рассуждает издание.

«Его кампания перед промежуточными выборами в конгресс по своей грубости превзошла наихудшие выходки его предшественников в Белом доме. Он бесстыдно играет на самых низменных инстинктах избирателей, в первую очередь страхе, и никто пока не знает, как они на это отреагируют», — подчёркивает The Guardian.

Следовательно, грядущие выборы станут «судьбоносным моментом в жизни современной Америки». Их результаты покажут, был ли триумф действующего президента в 2016 году «отклонением от нормы, незначительным непредвиденным обстоятельством или непреднамеренной электоральной случайностью». Или наоборот, «подавляющее большинство американцев, действительно, намеренно поддержало Трампа и хочет вновь получить то же самое».

«Выборы позволят бегло взглянуть на то, какой страной стали США. На фоне огромного веса исторических прецедентов, политического опыта и прогнозов, логика подсказывает, что Трамп и республиканцы должны проиграть во вторник, возможно, по-крупному. Но проиграют ли они?» — риторически спрашивает издание.

Выбор очевиден. С одной стороны, есть Трамп с его явными расистскими взглядами, «белым этно-национализмом», способностью сеять раскол и недоверие, а также простой идей о разделении на своих и чужих.

Трампизм в своём «наихудшем проявлении» был продемонстрирован во время прошлогоднего «бунта белых националистов» в Шарлоттсвилле. В прошлом месяце он проявился вновь в виде самодельных бомб, рассылаемых критикам президента, и расстрела прихожан в питтсбургской синагоге, в нападках президента на СМИ и его «грязном раздувании страха» вокруг иммиграции, которую олицетворяет караван мигрантов на границе США, обращает внимание The Guardian.

С другой стороны, проблема для критиков Трампа и многих избирателей, которые могут переметнуться на другую сторону, что демократическая альтернатива выглядит не очень убедительно. После ухода Барака Обамы партии не хватает лидера. Кроме того, она участвует в выборах на фоне бурно растущей экономики.

Демократы стараются найти внутренние проблемы, которые имели бы универсальную значимость, а не были бы связаны с ура-патриотизмом, расой, этническим происхождением и религией, то есть повесткой Трампа. Поэтому они взялись раскручивать тему здравоохранения, но, возможно, уже слишком поздно.

Как бы то ни было, результаты промежуточных выборов могут усугубить распад американского общества. «Если республиканцы победят, встанет вопрос: как, чёрт возьми, демократы смогут не допустить переизбрания Трампа? Если демократы выиграют, возьмут под контроль конгресс, а расширяющееся расследование ФБР под руководством Роберта Мюллера продолжится без затруднений, то возникнет вопрос: что может предпринять отчаянный тонущий Трамп, чтобы спасти себя? Уму непостижимо», — заключает The Guardian.