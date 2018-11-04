Le Figaro рассказала о том, как Трамп «электризует» предвыборную гонку

В прошлую среду, когда Дональд Трамп начал свой шестидневный предвыборный марафон, президент США «включил режим «нападение», пишет Le Figaro. Некоторые из предвыборных обещаний Трампа являются «случайными», а некоторые играют на страхах. Как утверждает французское издание, для одной части избирателей он тот, кто понял их злобу, а для другой — тот, кто её подпитывает.

Костюм «утешителя нации» не подходит Дональду Трампу, считает Le Figaro. Стратегия американского президента заключается в том, чтобы «занять территорию и диктовать повестку дня в СМИ». Как отмечает французское издание, в прошлую среду, когда Трамп начал свой шестидневный предвыборный марафон, президент США «включил режим «нападение».

Так, Дональд Трамп дважды побывал во Флориде, съездил в Миссури, Западную Вирджинию, Джорджию, Монтану, Теннесси, Огайо и Индиану. В понедельник, накануне выборов, Трамп проведёт три предвыборных собрания подряд.

Президент США сосредотачивает свои усилия на поддержании республиканского большинства в сенате. У демократов, как утверждает издание, больше шансов получить большинство, хотя Трамп продолжает утверждать, что в будущей победе республиканцев он «уверен».

В этом финальном противостоянии у президента США есть два преимущества. Во-первых, Дональд Трамп в состоянии придать выборам общенациональный характер, что не под силу ни одному другому демократу. Во-вторых, Трамп может воспользоваться «рупором Белого дома» — точно так же, как он это сделал в четверг, когда произносил длинную обличительную речь о миграционном кризисе.

Как пишет Le Figaro, дискурс президента США основан на таких «ключевых понятиях», как «караван», «нашествие», «армия», «граница», «право почвы», «националист», «фейковые СМИ», «враги народа», «снижение налогов», «средний класс», «цены на лекарства», «пенсионные сберегательные счета». Некоторые из них являются «случайными обещаниями», а некоторые играют на страхах.

Хаос помог Трампу избраться в 2016 году, но он не поможет ему продержаться у власти, отмечает издание. «Декрет — это игра на публику. Снижение налогов — это тоже игра на публику. Войска на границе — это дорогое представление», — заявил профессор Нью-Йоркского университета Майкл Уолдмэн. По его словам, всё это может как дать направление предвыборным дебатам, так и напомнить избирателям о том, что их не устраивает в президенте США.

Согласно результатам опроса, проведённого Politico-Morning Consult, 56% американцев считают, что Дональд Трамп раскалывает страну, 64% — что то же самое делают и СМИ. «Я провоцирую злобу, так было всегда, — признался Трамп в интервью Бобу Вудварду из The Washington Post в 2016 году. — Я не знаю, достоинство это или недостаток». Как утверждает Le Figaro, для одной части избирателей он тот, кто понял их злобу, а для другой — тот, кто её подпитывает.