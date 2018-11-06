Sky News: исход выборов в конгресс может решить «женская ярость»

После прихода Дональда Трампа к власти женщины в США стали намного активнее участвовать в политике. Рекордное число американок, крайне недовольных действующим президентом, выставили свои кандидатуры на промежуточных выборах в конгресс в надежде изменить ситуацию в стране, передаёт Sky News.

После «шокирующей победы» Дональда Трампа в 2016 году одной из ведущих тем стала «колоссальная ярость», которую почувствовали сторонницы прогрессивных взглядов. Прошедший впоследствии «Марш женщин» своими масштабами затмил толпу собравшихся на инаугурации президента, пишет корреспондент Sky News Аманда Уокер.

По её словам, сотни тысяч вышли на улицы американских городов, чтобы выразить свой «безудержный гнев». Они коллективно были возмущены мужчиной, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Политиком, который называл женщин «жирными свиньями», «собаками» и «неряхами» и который хвастал, что хватал их за гениталии.

И какую награду он получил в результате? Наивысшую должность в стране. Для симпатизирующих левым взглядам женщин президентские выборы 2016 года стали референдумом о женоненавистничестве. По-видимому, остальную Америку всё устраивало, но их — нет, отмечает журналистка.

С тех пор американки мобилизовались. Один опрос общественного мнения за другим показывает, что женщины — самая активная часть населения в США.

Подтверждением тому служит тот факт, что в промежуточных выборах участвует рекордное число претенденток. 23 женщины избираются в сенат, и 237 борются за места в палате представителей. Причём 75% — представительницы Демократической партии.

Кара Истман, баллотирующаяся в одном из округов штата Небраска, — одна из них. Она утверждает, что уже само её выдвижение должно вдохновить молодых женщин.

По словам Истман, наблюдаемая ею политическая активность позволяют говорить о том, что «женский огонь всё ещё горит». «Я думаю, что эта энергия никуда не делась. Я действительно считаю, что люди активизировались благодаря не только этой кампании, но и благодаря желанию вновь сделать Америку нашей страной», — отметила политик.

Процесс назначения Бретта Кавано верховным судьёй стал «крайней точкой возбуждения» для прогрессивно настроенных женщин. С их точки зрения, «храбрая жертва домогательств рассказала правду, которая в итоге была отвергнута правящим патриархатом».

Но не все женщины присоединились к единому хору, осуждающему Кавано. Журналистка пообщалась со сторонницами республиканской партии, которые возмущались несправедливым отношением к мужчинам.

Одна из собеседниц Конни Кретчмер согласилась с Трампом, что обвинения в адрес Кавано были сфабрикованы: «Я думаю, это была постановка. Таким образом они пытались дискредитировать президента и его назначенцев».

Этих женщин больше всего интересует экономика и жёсткая миграционная политика. И они считают, что действующий президент выполняет свои обещания.

Но если гнев — это мотивирующая эмоция в современной американской политике, то преимущество на стороне либералок. Учитывая, что в голосовании участвует невиданное ранее количество кандидаток, они, вероятно, привлекут на избирательные участки больше женщин,

рассуждает корреспондент Sky News.

По её словам, примеры этому она неоднократно видела собственными глазами во время поездки по США. Избирательницы энергично приветствовали обходящих дома кандидаток, которые просили отдать за них голос.

Между тем начинают появляться претендентки на участие в выборах 2020 года. Пожалуй, наиболее заметная среди них — сенатор-демократ Элизабет Уоррен. Её критиковали за воинственную антитрамповскую тактику, но в то же время её «смелый подход» импонирует многим американкам.

Её предвыборный слоган: «Послушайте, господин президент. Вы слышите этот звук? Тик-так, тик-так. Демократия наступает».

В интервью Sky News Уоррен заявила, что даже если женщины не продемонстрируют на промежуточных выборах высокий результат, их не стоит списывать со счётов. Ведь после инаугурации Трампа они провели «крупнейший протест в мировой истории».

«Поймите о женщинах одно. Мы встали со скамейки запасных, и никто больше нам не скажет сесть и заткнуться», — подчеркнула Уоррен.

Если женщины не явятся в большом количестве на избирательные участки и не выиграют заметного количества мест, то найдутся те, кто скажет, что так называемый «Год женщины» не оправдал надежд. Существующего гнева может оказаться недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию.

«Но для многих, в первую очередь, молодых женщин, этот момент — возможность и надежда на будущее, в котором они почувствуют себя более широко представленными. Даже скромные победы могут ознаменовать начало нового пути», — заключает Аманда Уокер.