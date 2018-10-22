Newsweek: кампания за импичмент Трампа собрала уже 6 миллионов подписей

Сторонников кампании за импичмент Трампа уже больше, чем членов «протрамповской» Национальной стрелковой ассоциации, пишет Newsweek, со ссылкой на слова основателя кампании, миллиардера Тома Стайера. Час «икс» близок — промежуточные выборы в Конгресс пройдут уже через две недели. Тем не менее, как считает издание, вероятность того, что Стайеру удастся достичь необходимого для импичмента парламентского расклада, невелика.

Кампании за импичмент Дональда Трампа, начатой американским миллиардером и спонсором демократической партии Томом Стайером, в минувшую субботу исполнился год, пишет Newsweek.

В ходе торжественной церемонии Стайер объявил, что кампания уже имеет больше сторонников, чем Национальная стрелковая ассоциация США, известная своей поддержкой Трампа. По информации издания, на прошлой неделе онлайн-петицию подписало 6 млн. человек (против 5,5 млн. членов у стрелковой ассоциации). Как отмечает Newsweek, наиболее значительный прирост числа подписей наблюдался во время скандальной истории с назначением Бретта Кавано в Верховный суд, а также после того, как Трамп не стал критиковать Владимира Путина, во время их совместной пресс-конференции в Хельсинки.

Сам Стайер считает параллели с Национальной стрелковой ассоциацией не до конца обоснованными, потому что, по его словам «ассоциация использует деньги, которые они тратят на то, чтобы повлиять на мнение конгрессменов. Наша кампания призывает менять результаты выборов с помощью своего голоса, а не своих денег».

Сейчас кампания сфокусировала свои усилия на промежуточных выборах в конгресс, запустив массовую акцию, призывающую прийти 6 ноября на избирательные участки. Как отмечает издание, Стайер уже потратил 10 млн. долларов на рекламу в тех штатах, где демократы рассчитывают сместить республиканцев.

«Если мы не перевернём ситуацию в Конгрессе, то нас ждёт ещё 2 года всего этого», — приводит Newsweek слова миллиардера. Он также напомнил, что для реализации импичмента потребуется большинство голосов Палаты представителей, а также две трети голосов Сената.

В заключение, издание выражает сомнения в том, что кампании удастся заручиться поддержкой необходимого числа сенаторов, даже при получении большинства в нижней палате Конгресса. Впрочем, сам Стайер не теряет оптимизма, пишет Newsweek.