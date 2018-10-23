Independent: России не нужно «вмешиваться» в выборы в США — она уже подорвала веру в демократию

Вопрос о том, попытается ли Москва «повлиять» на промежуточные выборы в конгресс, остаётся открытым, считает редактор The Independent Уилл Гор. Тем не менее Кремль, вероятно, уже добился своей главной цели, вынудив американское общество сомневаться в собственном демократическом правительстве и институтах, считает журналист.

До промежуточных выборов в конгресс США остаётся чуть больше двух недель. И внимание многих будет приковано к «доказательствам российского вмешательства», пишет редактор The Independent Уилл Гор.

По его словам, два года назад «старания России» привели не только ко взлому компьютеров Демократической партии, но и к широкому распространению конспирологических теорий, откровенно сфабрикованных новостей и разладу, за которым стояли «хорошо финансируемые тролли». Дональд Трамп всё ещё не признаёт эту версию, хотя она является «практически общепринятой».

Помогло ли это «вмешательство» Трампу попасть в Белый дом — это другой вопрос, споры о котором едва ли утихнут в ближайшие годы. Но в этот раз американские власти будут уделять намного большее внимание сообщениям вокруг выборов в интернете, поэтому, вероятно, «у кремлёвских трюков будет меньше пространства для манёвров», считает автор статьи.

Тем не менее эксперты в беседе с The Independent предположили, что избирательная система в США всё ещё уязвима. Но пока неясно, рискнёт ли Россия «совершить прямое нападение на электоральные технологии».

По мнению Гора, Дональд Трамп до сих пор не определился, хочет он стать врагом или приятелем Владимира Путина. Сомнений добавляет его недавнее решение выйти из Договора о ракетах малой и средней дальности, которое прохладно встретили в Москве. Поэтому совсем неочевидно, какие результаты на предстоящем в США голосовании устроили бы российское правительство.

«Но какое значение имело бы российское вмешательство для промежуточных выборов в конгресс? Если тролли уже усердно работают и были замечены, то их работу можно считать завершённой. Ведь ключевая задача — не поддержать республиканцев, а подорвать веру американцев в демократическое правительство и институты», — подчёркивает журналист.

Если достаточное количество людей в США поверят, что «российская активность» может сказаться на результатах выборов, то неизбежно возникнет спор об их достоверности. Вся ирония в том, что подобное развитие событий необязательно должно сыграть на руку Демократической партии. В случае если её кандидатам повезёт 6 ноября, Трамп несомненно обратится к тому же аргументу, который использовали его оппоненты после президентских выборов 2016 года, рассуждает автор статьи.

«В конце концов, именно по этой причине правительство и технологические корпорации должны делать больше для защиты целостности электорального процесса от внешних интервенций. Потому что жертва — это не отдельный кандидат и даже не определённая политическая партия, а сама демократия», — заключает Уилл Гор.