Welt: из-за раскола в конгрессе США для европейцев всё станет ещё хуже

Промежуточные выборы в США привели к расколу в конгрессе, и для европейцев ситуация теперь может стать ещё хуже, отмечает немецкая газета Die Welt. Президенту Трампу будет сложнее проводить свой курс во внутренней политике, поэтому он попытается добиться успехов на мировой арене. Европе это грозит новыми пошлинами, усилением давления, повышением расходов на оборону и ещё более напряжёнными отношениями с Вашингтоном.

Результаты промежуточных выборов в США не ослабят напряжённость в трансатлантических отношениях — наоборот: для европейцев всё может стать ещё хуже, пишет немецкая газета Die Welt.

Раскол конгресса с республиканским большинством в сенате и демократическим большинством в палате представителей ни для кого не стал большим сюрпризом, но с официальными реакциями европейцы не спешат. «Слишком велик страх европейцев без необходимости спровоцировать американского президента Дональда Трампа критическими анализами, которые пойдут вразрез с мнением Трампа о его «огромном успехе» на этих выборах в конгресс», — утверждает автор статьи.

Отношения между Европой и Америкой и без того крайне напряжённые, в том числе в ключевых политических вопросах: Вашингтон грозит наложить новые пошлины на европейскую продукцию, требует от стран ЕС значительно увеличить расходы на оборону и, к тому же, вышел из ядерной сделки с Ираном.

Итоги промежуточных выборов в США не пройдут без последствий для трансатлантических отношений — «настроения между США и ЕС будут ухудшаться и дальше», считает журналист издания. Причина этого в том, что теперь для Трампа будет намного сложнее проводить свою политику внутри страны, ведь он лишился большинства в палате представителей, поясняет немецкая газета.

Если же Трамп окажется парализован во внутренней политике, он попытается достигнуть успехов во внешней, подчёркивает Die Welt. Это означает, что американский президент повысит давление на европейцев и постарается добиться, чтобы они действительно вкладывали в оборону заявленные 2% ВВП. Особенные трудности это вызовет у Берлина, правительство которого далеко от осуществления этой цели, требующей дополнительных миллиардных затрат.

Если Трамп будет лишён свободы манёвра во внутренней политике, идеальным полем для демонстрации твёрдости и силы для него станет вопрос о расходах европейцев на нужды НАТО, уверяет автор статьи. Европе это сулит неприятные времена.

То же касается и политики по Ирану. Руководитель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер заявил в интервью Die Welt, что не ожидает никаких изменений курса США в этой сфере. Вполне вероятно, что Дональд Трамп лишь повысит давление на Иран с целью воспрепятствовать антизападной политике Тегерана в регионе. В ЕС тоже есть сторонники подобной позиции, поэтому действия США могут усилить раскол среди европейцев, которые пока дружно поддерживают ядерное соглашение с Ираном.

Как именно раскол в конгрессе США повлияет на торговую сферу, пока сказать трудно. По версии издания, крупнейшим изменением в этой отрасли с момента вступления Трампа в должность президента почти два года назад стала утрата доверия с обеих сторон. Непредсказуемость Трампа провоцирует неуверенность среди европейских партнёров США.

Ясно лишь, что давление на Трампа во внутренней политике существенно возрастёт. По словам МакАллистера, «результаты выборов в конгресс США показывают, что многие американцы недовольны политикой президента Трампа, несмотря на хорошие экономические показатели. Его острая и агрессивная риторика привела к глубокому расколу страны».