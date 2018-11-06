Обозреватель Le Figaro: раскол среди демократов снижает их шансы на победу в 2020-м

На следующих президентских выборах у республиканцев больше шансов победить, несмотря на то, что многие наблюдатели предрекают победу демократам на промежуточных выборах, считает обозреватель Le Figaro Тибо Мюзергес. По его мнению, хотя демократы пользуются «антитрамповским эффектом», внутри их партии царит раскол. Трамп же, напротив, лишь сплотил свою партию и электорат.

После промежуточных выборов в США «все взгляды будут устремлены» на следующие президентские выборы, которые состоятся в 2020 году. Как отмечает обозреватель Le Figaro Тибо Мюзергес, с этого момента «начинает разыгрываться» первая партия будущих выборов президента. По его словам, необходимо «принять во внимание динамику» внутри Республиканской и Демократической партий, чтобы понять политические тенденции следующих двух лет.

Демократы пользуются «антитрамповским эффектом», что позволило им достичь небывалых высот в привлечении сторонников. Очевидно, что большая часть голосующих за демократов избирателей, которая потрясена поведением и политикой президента Дональда Трампа, мобилизуют усилия для того, чтобы его победить.

Проблема, с которой всё ещё сталкивается Демократическая партия, заключается во внутреннем расколе. Праймериз, которые состоялись этим летом, продемонстрировали «широкомасштабное сопротивление внутри партии». При этом, как утверждает Мюзергес, большинство молодых демократов теперь положительно относятся к социализму — слово, которое до сих пор использовалось только в качестве оскорбления с целью дискредитации своего противника.

Этот сдвиг в мировоззрении объясняется выходом на политическую сцену миллениалов, которые обеспокоены положением дел в Америке их родителей, которых они обвиняют в жизни не по средствам в ущерб своему будущему. В 2016 году на демократических праймериз эта же молодёжь поддерживала кандидатуру Берни Сандерса. То, что она мобилизовалась двумя годами позже, подтверждает прорыв «новых демократов», которые не упустят возможность вступить в конфликт с истеблишментом партии во время праймериз перед следующими президентскими выборами.

Республиканская партия, напротив, оправляется после своего раскола, что может показаться парадоксальным, поскольку поведение Трампа бросает вызов целостности американского общества, считает обозреватель французского издания. Однако президент США стремится сплотить свой электорат вокруг себя, что нельзя было сказать ещё полгода назад. Сильно сократив налоги на 2018 бюджетный год, Трамп активизировал экономический рост, что позволило выйти на уровень, которого США не достигали с момента кризиса.

Дональд Трамп также «удовлетворил и удержал свой электорат» при помощи таких точечных мер, как назначение Бретта Кавано судьёй Верховного суда США. Кроме того, в США «пользуется популярностью» торговая война, развязанная Белым домом против Китая. Несмотря на поведение, которое может озадачить любого, Трамп укрепляет основу для предвыборной кампании 2020 года.

По мнению обозревателя Le Figaro Тибо Мюзергеса, на следующих президентских выборах у республиканцев больше шансов победить, несмотря на то, что многие наблюдатели предрекают победу демократов на промежуточных выборах. Однако эта динамика ещё не устоялась. Ничто не гарантирует того, что сегодняшний экономический бум продлится долго. В то же время демократы умеют вытаскивать из ниоткуда сильных кандидатов, таких как Джимми Картер, Барак Обама и Билл Клинтон.