CNN: Москва отнеслась к успехам демократов в США без энтузиазма

Частичная победа демократов на промежуточных выборах в США не вызывает воодушевления у российской стороны, сообщает телеканал CNN. Пресс-секретарь президента Путина отметил, что Москва не надеется на нормализацию отношений с Вашингтоном после американских выборов, однако не отказывается от диалога с США по многим проблемным вопросам.

Российское правительство с пессимизмом отреагировало на американские промежуточные выборы, в результате которых демократы получили контроль над Палатой представителей, сообщается на сайте CNN.

Итоги выборов показали, что демократы получили большинство в Палате представителей, находящейся в состоянии встряски, которая может помешать законодательной повестке президента Дональда Трампа. Теперь демократы могут с новыми силами настаивать на том, что команда Трампа якобы вступила в сговор с российским правительством, чтобы победить на выборах 2016 года.

«Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, скажем так, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать результаты американских выборов. Он добавил, что Россия, тем не менее, готова к диалогу: «Перед нами всё-таки стоит много проблем, которые требуют нашего российско-американского общения. Это проблемы стабильности и контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся».

По версии российской стороны, отношения с США находились на рекордно низком уровне в последние месяцы правления администрации Обамы, когда появились обвинения во вмешательстве в выборы США. В Москве неоднократно говорили о перезагрузке в отношениях двух стран с момента вступления Трампа в должность американского президента.

«Россия не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться в избирательные процессы любой страны, в том числе США», — заверил журналистов Дмитрий Песков. На вопрос о том, усугубят ли достижения демократов США напряжённую ситуацию в отношениях Вашингтона с Москвой, пресс-секретарь Кремля отметил, что такое вряд ли возможно — «всё уже довольно сложно».

Между тем, CNN отмечает, что специальное расследование по делу о вмешательстве в выборы привело к обвинительным заключениям для нескольких членов команды избирательной кампании Трампа. Сам президент США в разное время делал неоднозначные высказывания по поводу того, вмешивалась ли Россия, по его мнению, в американские выборы в 2016 году.

Дональд Трамп планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Париже в ближайшие выходные на полях мероприятия, посвящённого памяти окончания Первой мировой войны. Также в этом месяце запланирована их встреча на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Как напоминает американский телеканал, во вторник Госдепартамент США заявил о намерении ввести в отношении России второй пакет санкций в связи с отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Великобритании, потому что Москва не смогла убедить Вашингтон в том, что не использовала химическое оружие. Песков отклонил это обвинение как незаконное. По его словам, Москва считает эти ограничения, введённые Соединёнными Штатами в отношении России, незаконными, и будет рассматривать как нелегитимные и дальнейшие шаги, если они последуют, сообщается на сайте телеканала CNN.