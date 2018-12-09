Politico: Трамп заявил, что доволен тем, как развивается «российское расследование»

Президент США Дональд Трамп после публикации судебных документов, проливающих свет на контакты его соратников с российскими официальными лицами в преддверии президентских выборов 2016 года, заявил, что с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера «всё складывается очень хорошо», сообщает Politico.

«Что касается ситуации с Мюллером, мы очень рады тому, что мы читаем, поскольку никакого сговора не было. Последнее, чего я хочу, — так это помощи от России в ходе предвыборной кампании», — заявил Трамп.

«О России вам следует спросить Хиллари Клинтон», — добавил американский президент.

По его мнению, расследование российского вмешательства в выборы 2016 года, а также потенциальной координации действий между предвыборным штабом Трампа и Кремлём президент США назвал «очень односторонней ситуацией».

«Но я думаю, что всё складывается очень хорошо», — подчеркнул он.

Согласно появившемуся в пятницу документу из офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, давний адвокат Трампа Майкл Коэн заявил следователям, что во второй половине 2015 года он, предварительно пообщавшись с Трампом, связался с российскими властями с целью организации встречи во время визита Путина на Генассамблею ООН.

Офис спецпрокурора также выяснил, что Коэн где-то в ноябре 2015 года беседовал с неназванным российским гражданином, который утверждал, что пользуется доверием в России. Этот человек предложил помощь предвыборному штабу Трампа в виде «политической синергии» и «синергии на правительственном уровне», говорится в статье.

Между тем в субботу на своей странице в Twitter президент США ещё раз раскритиковал работу Мюллера и повторил, что его штаб не выступал в сговор с Россией.

«После двух лет и миллионов страниц документов (а также расходов на сумму более $30 млн) никакого сговора!», — написал Трамп.