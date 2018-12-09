Politico: Трамп заявил, что доволен тем, как развивается «российское расследование»

Дональд Трамп положительно отреагировал на опубликованные недавно судебные документы по проводимому спецпрокурором Робертом Мюллером расследованию российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США, сообщает Politico. «Что касается ситуации с Мюллером, мы очень рады тому, что мы читаем, поскольку никакого сговора не было», — заявил президент Соединённых Штатов. При этом он добавил, что помощь от Москвы в ходе предвыборной кампании — это последнее, чего бы он хотел.
Президент США Дональд Трамп после публикации судебных документов, проливающих свет на контакты его соратников с российскими официальными лицами в преддверии президентских выборов 2016 года, заявил, что с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера «всё складывается очень хорошо», сообщает Politico.
«Что касается ситуации с Мюллером, мы очень рады тому, что мы читаем, поскольку никакого сговора не было. Последнее, чего я хочу, — так это помощи от России в ходе предвыборной кампании», — заявил Трамп.
«О России вам следует спросить Хиллари Клинтон», — добавил американский президент.
По его мнению, расследование российского вмешательства в выборы 2016 года, а также потенциальной координации действий между предвыборным штабом Трампа и Кремлём президент США назвал «очень односторонней ситуацией».
«Но я думаю, что всё складывается очень хорошо», — подчеркнул он.
Согласно появившемуся в пятницу документу из офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, давний адвокат Трампа Майкл Коэн заявил следователям, что во второй половине 2015 года он, предварительно пообщавшись с Трампом, связался с российскими властями с целью организации встречи во время визита Путина на Генассамблею ООН.
Офис спецпрокурора также выяснил, что Коэн где-то в ноябре 2015 года беседовал с неназванным российским гражданином, который утверждал, что пользуется доверием в России. Этот человек предложил помощь предвыборному штабу Трампа в виде «политической синергии» и «синергии на правительственном уровне», говорится в статье.
Между тем в субботу на своей странице в Twitter президент США ещё раз раскритиковал работу Мюллера и повторил, что его штаб не выступал в сговор с Россией.
«После двух лет и миллионов страниц документов (а также расходов на сумму более $30 млн) никакого сговора!», — написал Трамп.
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение оштрафовать центрового клуба «Индиана Пэйсерс» Майлза Тёрнера на $15 тыс. за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс».
Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов, который выбежал на поле к капитану команды Денису Глушакову во время игры Лиги Европы с австрийским «Рапидом», рассказал, что клуб намерен подать на него в суд.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой заявил о необходимости повышения Софией энергетической безопасности. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
В результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии в течение суток погибли трое сирийских военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Американские авианосные группы не имеют достаточного «радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации», чтобы провести операции, способные нанести поражение России или Китаю. Об этом информирует The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
Легализации самозанятых граждан мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности со стороны контролирующих органов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.