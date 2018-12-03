BuzzFeed: российское расследование захватило американцев не меньше «Игры престолов»

Судя по тому, сколько людей следят за ходом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, это явление можно сравнить с каким-нибудь масштабным проектом вроде «Гарри Поттера» или «Игры престолов», считает корреспондент BuzzFeed Кэтрин Миллер. Впрочем, пока фанаты строят свои теории и придумывают персонажам новые мотивации, неизвестно, смогут ли они когда-нибудь увидеть финальную серию этой саги из реальной жизни.

«Если вы хотите понять, что российское расследование делает с Америкой и всеми нами, то представьте, что «Российское расследование» — это телесериал, а мы все его фанаты. И самое важное в этом — вторая часть, наша увлечённость», — пишет корреспондент BuzzFeed Кэтрин Миллер.

Как раз в самом политическом скандале нет ничего удивительного — в своё время народ также с интересом смотрел все слушания по Уотергейту. Но как подчёркивает журналист, сегодня мы имеем дело с совершенно другой культурой, более интерактивной и иммерсивной, но в то же время и более раздробленной.

Когда недавно бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в даче заведомо ложных показаний по делу «сговора» с Россией, в Twitter вспыхнули новые споры. Пытаясь докопаться до истины, комментаторы приводили различные крупицы информации из судебных документов, выдвигали предположения и строили целые теории в рамках всего расследования. Так могли бы обсуждать какой-нибудь новый, только выходящий сериал 2018 года, комментирует Миллер.

Все последние новости о «российском расследовании» современная публика воспринимает так, будто принадлежит к самому большому фанатскому сообществу всех времён и народов. Вступая в бесконечные дискуссии друг с другом, поклонники этого явления с нетерпением ждут нового развития событий, которое нередко заставляет лезь глаза на лоб. В этой истории сплелись невероятные сюжетные ходы, в которых фигурируют и пропавший профессор, и визит Трампа в Москву, и порно-звезда, и российские бизнесмены, и секретные правительственные доклады, и записи телефонных разговоров, и переписка между агентами ФБР — этот список можно продолжать ещё долго.

«Это лучшее шоу из всех, что Дональд Трамп когда-либо сумеет создать», — утверждает автор статьи.

Каждому персонажу этой невыдуманной саги фанаты отводят свою роль и придумывают свою историю и свои мотивы. Как и в любых других фанатских клубах, образованных вокруг масштабных проектов вроде «Гарри Поттера» или «Игры престолов», в сообществе поклонников, пристально наблюдающих за ходом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, даже сформировался специальный язык и свои внутренние шутки и мемы.

Все эти глобальные проекты объединяет существование огромного количества персонажей с неясными мотивациями и переплетение запутанных сюжетных линий, которые оставляют такой простор для интерпретации, что даже самые внимательные наблюдатели вряд ли смогут прийти к единой трактовке происходящего. Только в случае «российского расследования» особенность заключается ещё и в том, что всё происходит в реальной жизни.

В одной из своих последних статей культурный обозреватель The New York Times Magazine Аманда Хесс писала, что сегодня мы живём в эпоху, когда «окончаниям пришёл конец». Раньше, будь то в культуре, кино, новостях, концовки свидетельствовали о том, что всё, что им предшествовало, было значимо, они давали нам пищу для размышления. Сегодня мы инстинктивно хотим развязки, разрешения, которое доказало бы верность или неверность тщательно построенных за последние пару лет теорий.

Как отмечает Кэтрин Миллер, в последние дни у многих упорно складывается ощущение, что правда вот-вот всплывёт на поверхность и зрители, наконец, увидят развязку сезона. Но увидят ли? В противном случае им предстоит навеки завязнуть в фанатских войнах.