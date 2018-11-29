Fox News: услышав слово «Россия», американские журналисты теряют способность мыслить критически

Американские СМИ бездумно повторяют любую чепуху о «российском вмешательстве», потому что само слово «Россия» магическим образом уничтожает все сомнения, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. В доказательство Карлсон приводит реакцию ведущих телеканалов на сомнительную статью Guardian о тайных встречах Пола Манафорта с Джулианом Ассанжем.

Самое дорогостоящее и широкомасштабное расследование спецпрокурора на нашей памяти тянется уже два года, а значит, мы должны быть близки к поимке подлых секретных агентов России, «взломавших» наши президентские выборы! Но так ли это? Нет, не так. Вместо этого прокуроры Роберта Мюллера угрожают пожилым людям пожизненным заключением за мелкие преступления, не имеющие никакого отношения к шпионажу, России или чему-либо ещё, что угрожает Америке. Вся история — гротескный фарс. Впрочем, вы никогда бы этого не узнали из просмотра кабельных телеканалов.



Вот вчерашний CNN, во всей своей исступлённой тупости.



ФРАГМЕНТЫ ПРОГРАММ CNN: … возможно, новые серьёзные вопросы «российского расследования» и отсутствие соответствующих ответов со стороны Белого дома…



… какой-либо сговор с русскими…



А есть ещё и «российское расследование»…



Мы знаем, что русские причастны к вмешательству в выборы…



… от русских, которые, как мы знаем, предложили встречу в Trump Tower, какой-то компромат на Хиллари Клинтон…



… русские хакеры начали атаковать аккаунты Клинтон…



Факт. Это Россия.



«Россия!!!» — говорит Дон Лемон. Само это слово — вроде магического заклинания, которое забирает у журналистов весь скептицизм и способность мыслить рационально. В чём бы ни заключалось утверждение, они верят в него всем сердцем. Не только потому что они тупые, хотя они, конечно, тупые, но и потому что… Россия!!! Это заклятие. Как «Глаз тритона».



Только вчера газета Guardian сообщала, что Пол Манафорт, бывший председатель избирательного штаба Трампа, за несколько лет провёл ряд тайных встреч с Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. Звучало весьма зловеще. Проблема — в полном отсутствии доказательств того, что это происходило на самом деле. Зато многое свидетельствует о том, что эта история — ложь.



Ассанж — из тех, за кем ведётся самое пристальное наблюдение в мире. А в городе, где он живёт, больше систем наблюдения, чем в любом другом городе Европе. При этом, как ни странно, никто не видел и не записал ни одну из этих встреч. Кстати, все, кто якобы присутствовал, отрицают, что эти встречи вообще имели место.



Вся история была абсурдом. Под давлением реальности Guardian быстро пошёл на попятную. Но — вот что главное! — гении в американских СМИ продолжали вести себя так, будто всё это было на самом деле. Старший политический корреспондент Washington Post Аарон Блейк повторял утверждения Guardian, как Евангелие. Так же вели себя Джош Кэмпбелл с CNN и Джон Харвуд с CNBC, что неудивительно. Потому что… какая разница! Звучало-то убедительно! Манафорт бы наверняка встретился с Ассанжем в России. Или в Лондоне. Какая разница? Кого волнует, делал ли он это в действительности!



И это, напомню, репортёры, которые, казалось бы, должны основываться на фактах, должны быть нашими сторожевыми псами. Но они не таковы. Эти люди лишь бездумно навязывают любую линию, которой в данный момент придерживается истеблишмент. Это громилы, орудующие в интеллектуальной сфере. Им приказано заставить нас заткнуться и подчиняться правящему классу. Кто станет верить хоть одному их слову?



Дата выхода в эфир 28 ноября 2018 года.