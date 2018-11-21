Fox News: крупная веха в «российском деле» — Трамп ответил на вопросы спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп передал спецпрокурору Роберту Мюллеру ответы в письменном виде на вопросы по «российскому делу», сообщает Fox News. Этот шаг стал «крупной вехой» в затянувшемся расследовании, которое, по всей видимости, приближается к завершению, говорится в статье.

«Президент сегодня ответил на письменные вопросы, направленные Офисом специального прокурора», — заявил во вторник адвокат американского лидер Джэй Секулов.

Ещё один адвокат Трампа Руди Джуллиани добавил: «С самого начала наша позиция заключалась в том, что большинство заданных вопросов создают серьёзные конституционные проблемы и выходят за грань законного расследования. Наша позиция остаётся таковой до сих пор. Президент, тем не менее, оказал беспрецедентное сотрудничество. У специального прокурора более 30 свидетелей, 1,4 миллиона страниц материалов, а теперь и представленные в письменном виде ответы президента на вопросы. Пора завершить это следствие».

Ранее в интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что лично диктовал ответы своей команде юристов, подчеркнув: они «записывали то, что я им говорил записывать».

Трамп, однако, также отметил, что он, вероятно, не стал бы участвовать в личной беседе с Робертом Мюллером, поскольку адвокаты опасаются, что его могут заманить в так называемую «ловушку лжесвидетельства». Суть её в следующем: даже если президент честен, но его версия событий отличается от показаний других свидетелей, то этого будет достаточно для начала уголовного преследования.