Fox News Оригинал

Стивен Коэн: из-за «рашагейта» у Трампа связаны руки, и это грозит войной с Россией

Материал представлен в переводе ИноТВ
Инцидент в Азовском море был явной провокацией с целью сорвать крайне важную встречу президентов США и России, заявил в эфире Fox News профессор Нью-Йоркского университета Стивен Коэн. По его словам, из-за «российского расследования» Трамп не может свободно взаимодействовать с Путиным, а вероятность настоящей войны с Россией велика как никогда.

На минувших выходных президент коротко выступил на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, но запланированная встреча один на один с российским президентом Владимиром Путиным была отменена. Администрация заявила, что в отмене виновато недавнее поведение России по отношению к Украине. Но этому также непосредственно предшествовало признание Майкла Коэна в рамках сделки со следствием Мюллера. В конечном итоге, однако, президент всё равно встретился с Владимиром Путиным в неформальной обстановке.

Попробуем разобраться во всём этом вместе со Стивеном Коэном — почётным профессором Нью-Йоркского университета и редактором журнала The Nation. Он также автор потрясающей новой книги, которую вам стоит прочесть. Она называется «Война с Россией? От Путина и Украины до Трампа и «рашагейта». Я недавно её купил и прочёл, и она мне очень понравилась.

Большое спасибо, профессор, что нашли для нас время сегодня! Я вам признателен.

СТИВЕН КОЭН, профессор российских исследований в Нью-Йоркском университете: Вам спасибо, Такер.

Не могли бы вы всё разложить по полочкам? У президента была запланирована встреча с Владимиром Путиным, но вместо неё состоялся всего-навсего неформальный разговор. В чём причина этой замены, и каковы её последствия?

СТИВЕН КОЭН: Впервые со времён президента Эйзенхауэра президент США, а именно Дональд Трамп, не свободен удерживать нас от войны с Россией. Это одна из тем моей книги «Война с Россией?», о которой вы упомянули. Помните, что произошло? Предполагалось, что в Аргентине Трамп встретится с Путиным. Это было важно? Очень важно. Мы впутались в кризисы, чреватые не только холодной, но и горячей войной: от Сирии до Украины. И вот этот эпизод в российско-украинских водах — кажется, очевидно, что это была провокация с целью сорвать встречу Трампа и Путина. Причём успешная. Трамп почувствовал, очевидно, в связи с обвинениями по «рашагейту», которые вы только что обсуждали с профессором Дершовицем… Трамп почувствовал, что он не может свободно взаимодействовать с Путиным в вопросах национальной безопасности. Вспомните Джона Кеннеди во время Карибского кризиса 1962 года. Это образец того, как нам никогда больше не следует поступать…

Да.

СТИВЕН КОЭН: Но урок также заключался в том, что президент Кеннеди был свободен вести переговоры с кремлёвским лидером ради предотвращения ядерной войны. Сегодня не так. Вот почему, я считаю, опасность войны с Россией больше, чем когда-либо на моей памяти, по крайней мере, со времён Карибского кризиса. И всё из-за этих обвинений по «рашагейту», реальных доказательств которых я пока не видел. И мы были свидетелями этого на прошлой неделе. Трамп либо почувствовал, что не может, либо ему не хватило решимости встретиться с Путиным, даже притом что эта встреча крайне необходима. Каждый месяц в отношениях с Россией новый кризис!

Позвольте задать самый главный вопрос. Кто… Очевидно, что в нашей стране действительно есть силы, толкающие к войне с Россией. Кто это? И почему они это делают?

СТИВЕН КОЭН: Я не готов сказать, что они в самом деле хотят настоящей войны с Россией. Потому что в моём представлении это означает возможность ядерной войны. Несколько десятилетий назад мы с вами говорили бы: «Боже мой! Как можно вообще думать о возможности ядерной войны?». Каким-то образом это пропало, затерялось за обвинениями по «рашагейту». Якобы Кремль каким-то образом влияет на Трампа. Никаких доказательств этого нет. Так что, по моему мнению, всякий, кто раскручивает обвинения по «рашагейту» — а это, главным образом, демократы, не только они, но в основном Демократическая партия, — ставит под угрозу нашу национальную безопасность. Для такого человека, как я, бывшего жителя либеральной «резервации», это непопулярное заявление. Люди осуждают меня за то, что я это говорю. Но это истинная правда, основанная на моём 50-летнем изучении российско-американских отношений. Мы в очень опасной ситуации, Такер. Это должно прекратиться, причём в ближайшее время.

Профессор Стив Коэн, любой, кто следил за Россией в последние десятилетия, знает, насколько весомы эти слова, когда они исходят от вас. Я признателен вам за то, что вы это говорите, и за вашу новую книгу. Надеюсь, вы ещё вернётесь. Спасибо.

СТИВЕН КОЭН: Вам спасибо.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2018 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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