CNN: Флинн рассказал Мюллеру о контактах с русскими — Трампу пора волноваться

Спецпрокурор Роберт Мюллер просит мягкого приговора для бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, так как тот рассказал подробности о взаимодействии команды Трампа с Россией, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент телеканала, позиция Москвы всегда состояла в том, что в этих контактах не было ничего предосудительного, однако Трампу и его окружению пора забеспокоиться.

Переключимся на Москву и на старшего международного корреспондента CNN Мэтью Чанса. Мэтью, мы узнали, что Майкл Флинн очень хорошо сотрудничал со следствием Роберта Мюллера. Насколько обеспокоена этим Москва?



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Полагаю, они смотрят на это с некоторым интересом, хотя комментариев от них пока не было. Думаю, сам президент Трамп и его окружение будут крайне обеспокоены тем, что он (Флинн. — ИноТВ), как говорится в заявлении Мюллера, предоставил «существенные доказательства» для расследования сговора (избирательного штаба Трампа с Россией. — ИноТВ), для «российского» дела, которое идёт последние несколько месяцев… последние годы, а также сообщил лично ему известные подробности взаимодействия «индивидов в переходной команде президента», как сказано в заявлении Мюллера, с Россией.



Конечно же, одним из этих индивидов в переходной команде был Флинн. Он неоднократно говорил с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. Его считали, его называли ключевой фигурой в переговорах, которые проходили до того, как люди в переходной команде принесли присягу и вступили в должности. Речь шла о снятии американских санкций и тому подобном.



Я, кстати, встречался с Сергеем Кисляком примерно год назад и высказал ему некоторые из обвинений, озвученных мюллеровским следствием. Послушайте.



МЭТЬЮ ЧАНС: Но когда вы встретились с Дональдом Трампом, с президентом, вас удивило то, что он раскрыл вам секретную информацию о Сирии?



СЕРГЕЙ КИСЛЯК, бывший посол России в США: Не уверен, что я услышал что-либо секретное. Но это была хорошая встреча, мы обсуждали темы, очень важные для вашей страны и для моей.



МЭТЬЮ ЧАНС: Как насчёт обвинения в том, что вы руководите шпионской сетью, вербуете шпионов?



СЕРГЕЙ КИСЛЯК: Нонсенс.



МЭТЬЮ ЧАНС: Вы пробовали завербовать кого-либо из администрации Трампа?



СЕРГЕЙ КИСЛЯК: Вам должно быть стыдно. Потому что именно компания CNN постоянно указывает на это обвинение. Это нонсенс.



МЭТЬЮ ЧАНС: Об этом, конечно же, заявляли представители американских органов безопасности, американской разведки.



СЕРГЕЙ КИСЛЯК: Я слышал от них другие заявления. И от бывшего главы ФБР. Он сказал, что я дипломат. У меня не было никаких оснований усомниться в том, что он знал, что говорил.



МЭТЬЮ ЧАНС: Русские всегда придерживались такой позиции: они не делали ничего плохого, их контакты с членами переходной команды Трампа, в том числе с Майклом Флинном, были вполне нормальными и уместными, и больше ничего.



Но, например, в декабре 2016 года Майкл Флинн — напомню, он тогда ещё не был советником по национальной безопасности, это был всё ещё переходный период, — пять раз разговаривал по телефону с Сергеем Кисляком. Это было в тот же день, когда администрация Обамы ввела против России санкции за вмешательство в президентские выборы. И, конечно же, впоследствии Майкл Флинн солгал об этом, он солгал о том, что обсуждал. Позже он признал, что обсуждал с российским послом возможность снятия антироссийских санкций. И именно по этой причине мюллеровское следствие предъявило ему обвинения. И из-за того, что впоследствии он пошёл на сотрудничество, мюллеровское следствие теперь рекомендует не приговаривать его к лишению свободы. Пока нам неизвестно, какие именно подробности он сообщил. Но они могут быть довольно значимыми.



Да, это ходатайство опубликовано с многочисленными купюрами. Но вы, Мэтью, озвучили важнейшие обстоятельства, при которых, как мы знаем, Майкл Флинн общался с русскими. С нами был Мэтью Чанс, в прямом эфире из Москвы. Спасибо!



Дата выхода в эфир 05 декабря 2018 года.