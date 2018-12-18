WP: американские комики представили жизнь без Трампа — Трампу не понравилось

В своём последнем выпуске передача Saturday Night Live показала пародийный скетч, в котором авторы представили, как счастливо бы жило окружение действующего президента США, если бы на выборах выиграла Хиллари Клинтон. Такая фантазия пришлась не по вкусу Дональду Трампу, который в Twitter обвинил демократические СМИ и развлекательные передачи в однобокой подаче, порочащей честь и достоинство президента.

На следующий день после того, как в эфире передачи Saturday Night Live на канале NBC вышел очередной пародийный ролик про Дональда Трампа, прототип обрушился на комиков с критикой, сообщает The Washington Post. По мнению реального Трампа, программа слишком пристрастно изображает его в своих скетчах, «порочащих честь и достоинство» президента.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 декабря 2018 г.

«Вот уж что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заслуживает возмущения — час за часом сменяющие друг друга однобокие материалы каналов вроде NBC и этих машин по раскрутке демократов типа Saturday Night Live. Всё это — не что иное, как пристрастная новостная подача и реклама демократов. С ними суд должен разбираться, неужто это вообще законно? Лишь порочат честь и достоинство! Не сговор ли это?» — написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Как отмечает газета, президент не уточнил, какой именно материал вызвал его возмущение. Тем не менее известно, что в субботу 15 декабря актёр Алек Болдуин, который уже не раз появлялся в роли Дональда Трампа в Saturday Night Live, вновь взялся за старое. Скетч под названием «Этот прекрасный Трамп» (It’s a Wonderful Trump) стал пародией на классику американского кинематографа, чёрно-белую картину «Эта замечательная жизнь», которую каждый год показывают по всем ведущим телеканалам в канун Рождества.

Как и в фильме, где главный герой узнаёт, как бы его близким плохо без него жилось, Дональд Трамп в исполнении Болдуина получает возможность увидеть, какой была бы Америка, если бы на выборах победила демократ Хиллари Клинтон. И как выясняется, в этой реальности все близкие «Трампа», включая действующего советника президента Келлиэнн Конуэй, экс-адвоката Майкла Коэна, супругу Меланью и сына Эрика, чувствовали бы себя намного счастливее. В итоге, в отличие от оригинальной картины, где герой делает для себя важные выводы, в конце ролика, «так и ничему не научившись», Болдуин-Трамп заявляет: «Я хочу снова быть президентом».

The Washington Post напоминает, что отношения между реальным Дональдом Трампом и Saturday Night Live не заладились ещё со времён предвыборной кампании. Так, в 2016 году после выхода пародии на выступление тогда ещё кандидата в президенты на дебатах Трамп заявил, что авторы «скучной и несмешной» передачи специально пытаются его очернить. Кроме того, республиканец высказал пару ласковых в адрес Алека Болдуина, назвав его пародию «отвратительной». В этом году в копилку критических комментариев в отношении актёра президент добавил, что на пародии Болдуина, чью «посредственную карьеру» спасла работа на Saturday Night Live, больно смотреть и что Трамп в исполнении Даррела Хэммонда нравился ему куда больше.

Стиви Хендрикс из The Washington Post подчёркивает, что за всё достаточно продолжительное время своего существования Saturday Night Live нередко делала выпады в адрес целого ряда американских президентов. Но если все предшественники Трампа на публике предпочитали отшучиваться и не показывать, что им, возможно, неприятны такие пародии, то действующий президент предпочитает вести себя по-другому. «Президент Трамп не смеётся», — отмечает журналист.

В ответ на замечания главы Белого дома о возможной незаконности действий демократических СМИ и развлекательных передач критики напомнили, что в стране действует свобода слова, которая распространяется на сатиру и пародии.