Советник Белого дома: на уступки в торговой войне Китай подтолкнул страх перед Трампом

Китайские власти пошли на ряд компромиссов в торговой войне с США, потому что они боятся американского президента. Об этом в интервью The Sunday Times заявил ключевой советник Белого дома Майкл Пиллсбери. По его мнению, Вашингтону не следует останавливаться на достигнутом, а нужно создать международную коалицию, которая поможет сдержать Пекин.

В драматичной торговой войне Вашингтон явно берёт верх над Пекином. Такое мнение в интервью воскресному приложению The Times высказал один из ключевых советников Белого дома Майкл Пиллсбери.

Пиллсбери, «с давних пор помешанный на Китае», работал агентом ЦРУ, поставлял информацию о Советском Союзе Генри Киссинджеру и разрабатывал оборонную стратегию для Рональда Рейгана. Сегодня он возглавляет Центр стратегических исследований при Гудзонском институте, отмечает издание.

73-летнего аналитика считают главным вдохновителем курса Дональда Трампа в отношении Китая. Его ввели в окружение американского президента, чтобы разработать стратегию по противостоянию председателю Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину, утверждает британская газета.

На прошлой неделе впервые с начала торговой войны КНР начала покупать американские соевые бобы. Руководство страны также подтвердило, что временно снизит тарифы на произведённые в США автомобили.

В беседе с корреспондентом британского издания Пиллсбери обратил внимание, что в последние недели Пекин пошёл на «невероятные уступки». Среди прочего китайские власти увеличили наказание за кражу интеллектуальной собственности и отказались от плана Made in China 2025, который призван сделать страну ведущим производителем высокотехнологических товаров в мире.

По мнению аналитика, Си Цзиньпин «моргнул первым» в торговой конфронтации двух сверхдержав. Китайские власти опасаются американского президента, хотя никогда в этом не признаются, убеждён Пиллсбери.

«Китайцы считают Трампа достойным противником. Но вместо того, чтобы заявить: «Хорошо, мы боимся президента Трампа», они выдумывают совершенно новые объяснения переменам в своей политике», — подчеркнул советник Белого дома.

Пиллсбери консультировал Трампа перед его встречей с Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. «Я посоветовал президенту рассматривать переговоры, как сделку по продаже недвижимости в Нью-Йорке. Они (китайцы. — ИноТВ) хотят получить минимальную цену и при этом пойти на наименьшие уступки», — рассказал аналитик.

На встрече G20 Трамп и Си договорились взять 90-дневную паузу в торговом противостоянии. Стороны договорились не повышать тарифы в этот период и попытаться найти компромиссное решение.

Но хрупкое перемирие оказалось под угрозой после ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая якобы нарушила американские санкции против Ирана. Китаянка была задержана в Канаде в тот самый день, когда Трамп и Си вели переговоры в Аргентине, и теперь она ожидает возможной экстрадиции в США.

Пекин назвал арест Мэн «беспочвенным, жестоким и злонамеренным». В отместку китайские власти задержали двух видных канадских деятелей, в том числе бывшего дипломата, утверждает издание.

На днях Трамп прокомментировал скандальную историю, заявив, что может использовать процесс над Мэн в качестве разменной монеты на переговорах с Китаем. Это ещё больше убедило Пекин, что арест финдиректора Huawei был политической уловкой.

Пиллсбери полагает, что Мэн нужно судить, если появятся убедительные доказательства, что она нарушила закон США. «Это станет хорошим примером применения принципов верховенства права к китайской компании в положительном ключе», — заявил он The Sunday Times.

«Китайцы считают оправданным использовать обман и хитрость. Ведь, по их мнению, сначала британцы, потом французы, затем мы и, самое главное, японцы угнетали и унижали Китай, не давали развиваться его экономике. Председатель Си хочет вернуть Китаю былое величие», — рассуждает аналитик.

В своей книге «Столетний марафон» он пишет, что Пекин находится на полпути к тому, чтобы воплотить свой давний секретный стратегический план и потеснить Америку, став ведущей сверхдержавой. Поэтому США необходимо разработать контрмеры «пока не стало слишком поздно».

Когда четыре года назад книга Пиллсбери вышла в свет, многие во внешнеполитическом истеблишменте посчитали её автора паникёром и конспирологом. Теперь чтение «Столетнего марафона» стало обязательным для верхушки администрации Трампа, отмечает издание.

Пиллсбери считает, что Вашингтону необходимо создать коалицию государств-единомышленников, включающую Японию и Индию, которая поможет сдержать Китай. «По сути, это попытка Америки сохранить наше превосходство, отразить вызов тех, кто не играет по правилам. Я не призываю к их уничтожению. Речь не идёт об идеологической конфронтации и уж тем более о ядерной гонке», — пояснил аналитик.



Другие эксперты не разделяют оптимизма Пиллсбери и утверждают, что уступки Китая во многом являются чисто формальными. Так, по мнению американского политолога Грэма Эллисона, главная проблема — это отсутствие у администрации Трампа чёткой программы отношений с Китаем.