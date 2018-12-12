CNN: Трамп связал дело против финансового директора Huawei с торговой войной с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что, если это положительно скажется на торговых переговорах с Китаем, он вмешается в дело финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает CNN. Отмечается, что тем самым Трамп дал возможность Китаю связать дело выпущенной под залог Мэн Ваньчжоу с торговой войной с США.

Канадский суд согласился выпустить под залог финансового директора одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei. Сумма залога за освобождение Мэн Ваньчжоу составляет более семи миллионов американских долларов. Ваньчжоу не сможет покинуть страну в ожидании решения суда о её экстрадиции обратно в США. Также, она должна сдать свои паспорта, и для неё будет введён комендантский час. Кроме того, за ней будет установлено круглосуточное наблюдение.

Дочь основателя технологического гиганта Мэн Ваньчжоу обвиняют в уклонении от американских санкций против Ирана. Её задержание вызвало негодование в Китае, где обвинили США в её использовании в качестве разменной монеты в торговой войне между Пекином и администрацией Трампа. С нами на связь из Гонконга выходит Эндрю Стивенс.

В течение последних нескольких часов новостное агентство Reuters спросило у президента, вмешается ли он в ход этого дела. Вот, что он сказал: «Если я сочту, что это хорошо для того, что точно станет крупнейшей торговой сделкой в истории, что очень важно, если сочту, что это в интересах нашей национальной безопасности… я бы определенно вмешался, если бы счёл, что это было необходимо». Его слова в значительной степени противоречат тому, что говорят американские чиновники и, похоже, означают, что судьба Мэн Ваньчжоу связана с торговыми переговорами.

ЭНДРЮ СТИВЕНС, корреспондент CNN: Очень на то похоже, Джон. Её действительно будут использовать в борьбе за власть в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира. Всего два дня назад торговый представитель администрации США Роберт Лайтхайзер сказал, что арест никак не повлияет на ход торговых переговоров, что это исключительно вопрос уголовного правосудия, не имеющий никакого отношения к торговой политике, вопросами которой занимается его команда. А сейчас, как вы заметили, Дональд Трамп говорит: «Да, я вмешаюсь в дело Мэн Ваньчжоу, если сочту, что это будет хорошо для торговой сделки».

И это лишь играет на руку государственным СМИ Китая, которые уже назвали этот арест политически мотивированным. Китайское правительство, Джон, пока никак не прокомментировало слова Трампа. Однако ранее в Китае отметили, что арест вызвал у них ярость, его назвали серьёзной ошибкой и пригрозили серьёзными последствиями как Канаде, так и США. Тем не менее, там не провели прямую связь между арестом и торговыми переговорами, что сейчас за них сделал Дональд Трамп.

Мэн Ваньчжоу вновь предстанет перед судом 6 февраля после того, как ей позволили выйти под залог в десять миллионов канадских долларов, что составляет примерно семь с половиной миллионов долларов американских. Она должна будет носить электронный браслет, и будет жить в одном из своих роскошных домов. Однако судья довольно жёстко отреагировал на просьбу США отменить возможность выхода Мэн Ваньчжоу под залог. По их словам, некоторые части американского дела носят исключительно гипотетический характер. В Канаде уже отметили, что не получили от правительства США запрос об экстрадиции. Так что существует вероятность, что Мэн Ваньчжоу не экстрадируют.

Спасибо, Эндрю.