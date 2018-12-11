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NBC: Китай пригрозил Канаде «расплатой» за арест финдиректора Huawei

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МИД Китая вызвал послов США и Канады, чтобы выразить протест по поводу ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу и потребовать её немедленного освобождения, пишет NBC. Как отмечает издание, Пекин пригрозил Оттаве «серьёзными последствиями» и назвал арест «необоснованным, бессовестным и подлым по сути».
NBC: Китай пригрозил Канаде «расплатой» за арест финдиректора Huawei
Reuters

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал посла США Терри Брэнстеда, чтобы выразить «решительный протест» в связи с арестом финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает NBC.

Гражданка Китая была арестована в канадском городе Ванкувере по запросу Вашингтона. По версии обвинения, Мэн Ваньчжоу причастна к продаже американского компьютерного оборудования в Иран в обход санкций. В случае экстрадиции в США ей грозит до 30 лет лишения свободы, пишет NBC.

Как отмечается в статье, замминистра иностранных дел Китая потребовал отозвать ордер на арест и предупредил американского посла, что дальнейшие действия Пекина зависят от поведения Вашингтона.

Ранее такую же беседу МИД КНР провёл с послом Канады Джоном Маккаллумом, отмечает NBC. Лэ Юйчэн потребовал немедленно выпустить Мэн из тюрьмы, заявив, что в противном случае Канаду ждут «серьёзные последствия». Сам арест он назвал «необоснованным, бессовестным и подлым по сути».

В воскресенье официальное печатное издание Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» написало: «Только если канадская сторона исправит свою ошибку, немедленно прекратит нарушать законные права китайской гражданки и должным образом даст отчёт китайскому народу, она сможет избежать тяжёлой расплаты».

Отец Мэн Ваньчжоу — основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй, бывший офицер инженерно-строительных войск Китая и член политической элиты страны, подчёркивает американское издание. Недавно компания Huawei обошла Apple, став вторым после Samsung Electronics производителем мобильных телефонов в мире. При Трампе и Обаме Соединённые Штаты оказывали давление на европейские страны, чтобы ограничить использование технологий Huawei. Эту и другие китайские компании американские власти подозревают в шпионской деятельности, говорится в статье.

Как отмечает NBC, арест Мэн Ваньчжоу произошёл как раз в тот момент, когда напряжённость в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начала ослабевать в свете договорённостей Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Новость об аресте вызвала обвал рынков и опасения по поводу возможного возобновления торговой войны.

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NBC США Северная Америка
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