USA Today: за полтора года «российского расследования» команда Мюллера потратила $25 млн

Как сообщил спецпрокурор Роберт Мюллер, в этом году в период с апреля по сентябрь стоимость расследования российского «вмешательства» составила $8,5 млн. Если прибавить к этому цифры, предоставленные командой Мюллера в прошлом году, то получается, что на сегодня общая стоимость разбирательства превышает $25,2 млн, отмечает USA Today.

В пятницу 14 декабря спецпрокурор Министерства юстиции США Роберт Мюллер заявил, что его расследование «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года в период с апреля по сентябрь обошлось в порядка $8,5 млн, пишет USA Today. В эту сумму входят поощрительные выплаты и компенсации, расходы на аренду помещений, связь и транспорт.



Как отмечает издание, за прошлый год всё на то же разбирательство команда Мюллера потратила около $17 млн. Значит, на сегодня общая стоимость «российского расследования» составила более $25,2 млн.



Президент Дональд Трамп уже не раз называл действия Мюллера «охотой на ведьм» и указывал на слишком высокую стоимость расследования. Так, в твите от 29 ноября американский лидер возмущался: «Когда уже придёт конец этой охоте на ведьм в духе Джозефа Маккарти, разрушившей так много невинных жизней? Или она так и будет продолжаться вечно? Потратив более $40 000 000 (такое вообще возможно?), они доказали лишь одно — что сговора с Россией не было. Просто смешно!»

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.



USA Today напоминает, что на должность спецпрокурора Мюллер был назначен в мае 2017 года, после того как Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Для расследования по «российскому делу» предельных сроков не установлено. На сегодня Мюллер и его команда в общей сложности выдвинули обвинения против более чем 30 человек, включая бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, бывшего адвоката президента Майкла Коэна и бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, а также 3 компаний.