Сенатор США: целя в Мюллера, «российские дезинформаторы» пытаются уничтожить нашу демократию

Попытки «российских дезинформационных групп» скомпрометировать спецпрокурора США Роберта Мюллера доказывают, что Россия продолжает действовать против Америки, заявил в эфире CNN сенатор Ричард Блюменталь. По мнению политика, с помощью таких действий, перекликающихся с риторикой администрации Трампа, Москва хочет «уничтожить американскую демократию».
У нас в эфире член юридического комитета сената демократ Ричард Блюменталь от штата Коннектикут. Прежде всего, сенатор Блюменталь, что вы думаете об этой последней статье The Washington Post о том, что спустя несколько месяцев после вступления президента в должность, российские дезинформационные группы начали действовать конкретно против спецпрокурора Роберта Мюллера? Что вы можете сказать по этому поводу?
РИЧАРД БЛЮМЕНТАЛЬ, сенатор США:Я могу сказать, что масштабная и всеобъемлющая кампания России по дезинформации продолжается. Кроме того, она по-прежнему перекликается с действиями Белого дома Трампа. Речь идёт о нападках на Мюллера, попытках расколоть, подорвать и уничтожить нашу демократию.
Это тактика русских — они её придерживались и раньше, они действуют так и сейчас, причём всё более напористо и эффективно, так как это входит в рамки общей стратегии Владимира Путина. Тем, кто в этом сомневается, следует прочитать февральские и октябрьские обвинительные заключения спецпрокурора, которые вскрывают всю подноготную этой операции с российской стороны. Документы по делу Елены Хусяйновой также крайне детально это доказывают.
Российские «специалисты по дезинформации» направили свои усилия на дискредитацию спецпрокурора США Роберта Мюллера, чтобы помочь американскому президенту Дональду Трампу сохранить место в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию доклада сената США о «российской кампании».
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма, а также части Азовского и Чёрного морей.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что численный состав российских военнослужащих на территории Сирии сокращён и доведён до установленного штата.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгения Зобова.
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT принятие законопроекта об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке комитетом сената США по разведке нового доклада о «кампании России по дезинформации», якобы направленной на вмешательство в американские выборы 2016 года.
В связи с отменой ограничений в отношении российских бизнесменов для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) работа по подготовке официальной российской резиденции «Русский дом» в Давосе будет возобновлена.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев прокомментировал в беседе с RT заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о том, что Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин высказался по поводу своего ареста в ходе рассмотрения апелляции на продление пребывания в СИЗО на два месяца ему и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.