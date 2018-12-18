Сенатор США: целя в Мюллера, «российские дезинформаторы» пытаются уничтожить нашу демократию

Попытки «российских дезинформационных групп» скомпрометировать спецпрокурора США Роберта Мюллера доказывают, что Россия продолжает действовать против Америки, заявил в эфире CNN сенатор Ричард Блюменталь. По мнению политика, с помощью таких действий, перекликающихся с риторикой администрации Трампа, Москва хочет «уничтожить американскую демократию».

У нас в эфире член юридического комитета сената демократ Ричард Блюменталь от штата Коннектикут. Прежде всего, сенатор Блюменталь, что вы думаете об этой последней статье The Washington Post о том, что спустя несколько месяцев после вступления президента в должность, российские дезинформационные группы начали действовать конкретно против спецпрокурора Роберта Мюллера? Что вы можете сказать по этому поводу?

РИЧАРД БЛЮМЕНТАЛЬ, сенатор США: Я могу сказать, что масштабная и всеобъемлющая кампания России по дезинформации продолжается. Кроме того, она по-прежнему перекликается с действиями Белого дома Трампа. Речь идёт о нападках на Мюллера, попытках расколоть, подорвать и уничтожить нашу демократию.

Это тактика русских — они её придерживались и раньше, они действуют так и сейчас, причём всё более напористо и эффективно, так как это входит в рамки общей стратегии Владимира Путина. Тем, кто в этом сомневается, следует прочитать февральские и октябрьские обвинительные заключения спецпрокурора, которые вскрывают всю подноготную этой операции с российской стороны. Документы по делу Елены Хусяйновой также крайне детально это доказывают.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2018 года.