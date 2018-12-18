NY Post: американские ведьмы оскорблены — Трамп слишком часто называет расследование Мюллера «охотой на ведьм»

Американские ведьмы пришли в ярость из-за обыкновения Трампа называть «российское расследование» спецпрокурора США Роберта Мюллера «охотой на ведьм», пишет New York Post. По мнению адептов чародейства, если бы это действительно было бы так, то Дональда Трампа уже давно подвергли жесточайшим пыткам в попытке заставить его сознаться в связях с Сатаной.

Колдуны и ведьмы США пришли в ярость из-за того, что президент Трамп слишком часто использует словосочетание «охота на ведьм» в отношении «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет New York Post.

«То, что он сравнивает эту ситуацию с худшим периодом нашей истории просто возмутительно», — заявила ведьма Китти Рэндалл.

«Если расследование Мюллера действительно было бы «охотой на ведьм», то Дональд Трамп сейчас бы висел голый на дыбе в каком-нибудь стылом амбаре, и его пытками пытались бы заставить сознаться в том, что он заключил договор с Сатаной,… перед тем как сжечь его на костре. А вместо этого он играет в гольф в Мар-а-Лаго», — добавила она.

Только в одном Twitter Трамп использовал фразу «охота на ведьм» более 60 раз — что привело в ужас «настоящих ведьм», которые в своём большинстве тяготеют к левым политическим течениям.

«Это пугает в особенности потому, что многие современные адепты колдовства посвятили свою жизнь состраданияю и поискам правосудия», — сообщил главный организатор ведьмовской общины «Дом светлячка» Дэвид Солсбери.

В то же время некоторые ведьмы и ведьмаки — включая Бруклинский ковен — решили сглазить американского лидера. Тем не менее, по словам Рэндалл, большинство колдунов и колдуний просто ждут дальнейшнего развития событий.

«Не думаю, что Трампа нужно проклинать. Он и так занимается саморазрушением», — подытожила она.