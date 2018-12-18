CNBC: Эксперты из США оценили профессионализм «российских троллей»

Российские агенты «пытались подорвать веру» граждан США в демократические институты. К такому выводу пришли в сенате США после ознакомления с отчётом по делу о «российской кампании по дезинформации», пишет CNBC. Согласно новым данным, «тролли» из России продвигали идеи о том, что «прокурор Мюллер коррумпирован», а все подозрения в отношении «российского вмешательства» - «глупая теория заговора».

Согласно отчёту американских исследователей, представленному в сенате США, после выборов президента США в 2016 году «российская кампания по дезинформации» не прекратилась, пишет CNBC.

По мнению экспертов компании New Knowledge, специализирующейся на кибербезопасности, после появления информации о «российском вмешательстве», «тролли» из российского «Агентства интернет-исследований» «не стали игнорировать её», а продолжали работать над тем, чтобы «усилить раскол, разделивший страну после победы Трампа на выборах».

Как сообщает CNBC, исследователи обнаружили «около 70 постов, высмеивающих идею российского вмешательства». Кроме того, основной «мишенью российских троллей» стали СМИ, освещающие эту тему, такие, как CNN и New York Times. Цель действий российских агентов состояла в том, чтобы «создать замешательство и стереть грань между фактами и вымыслом».

А в мае 2017 года после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер возглавил расследование дела о предполагаемых связях Трампа и российского правительства, как пишут в своем отчёте американские исследователи, сотрудники «Агенства интернет-исследований»

«распространяли информацию» о том, что «Мюллер коррумпирован, а истории о России – «глупая теория заговора», продвигаемая «либеральными нытиками»».

«Российские тролли» действовали «профессионально и точно», подчёркивают эксперты в своём отчёте. Отмечается, что «некоторые посты были направлены на то, чтобы дискредитировать Мюллера», а «многие записи, посвященные Хилари Клинтон, сопернице Трампа на выборах» появились в то же время, когда Дональд Трамп сам назвал расследование по делу о его избирательной кампании «охотой на ведьм», пишет CNBC.

Помимо прочего, исследование выявило, что «тролли старались повысить популярность заявлений Марка Цукерберга, сделанных им после выборов». Тогда глава Facebook назвал мысль о том, что «кампания по дезинформации», проводившаяся с помощью соцсети, могла повлиять на результаты выборов, «безумной».

Позже он признал, что жалеет, что делал подобные заявления. Более того, пресс-секретарь Facebook утверждал, что компания активно сотрудничает со следствием и предоставляет необходимую информацию. Однако, «российские тролли» уже успели использовать слова Цукерберга в своих целях, сообщает CNBC.

На данный момент сенат США не подтвердил выводы, к которым пришли эксперты в ходе анализа, но в понедельник, как пишет CNBC, сенатор Ричард Берр призвал технологические компании предоставлять данные для новых исследований.

«Эта недавно обнародованная информация показывает, насколько агрессивно Россия пыталась разделить американцев по признаку расы, религии и идеологии и, насколько активно «Агенство интернет-исследований» работало, чтобы подорвать веру [граждан] в наши демократические институты. Больше всего беспокоит тот факт, что она [информация] показывает, что эти действия всё ещё не прекратились», − заявил он.