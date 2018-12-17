Washington Post: в США «вскрыли» масштабы российского вмешательства для помощи Трампу

Согласно данным отчёта, представленного в сенате США, цель «российской кампании по дезинформации» — поддержать Трампа на выборах и у власти, сообщает The Washington Post. Американские исследователи изучили миллионы постов в Интернете, чтобы в очередной раз обвинить Россию во вмешательстве в политику США.

В подготовленном для сената отчёте представлен «самый полный за всё время анализ российской кампании по дезинформации», проводившейся во время выборов президента США в 2016 году, пишет The Washington Post. При проведении операций по привлечению избирателей для размещения текстов, фотографий и видеозаписей использовались все крупные социальные сети с учётом специфики интересов пользователей. Цель подобных операций состояла в поддержке Дональда Трампа не только во время предвыборной гонки, но и после его избрания в качестве президента США.

Исследование проводилось экспертами Проекта вычислительной пропаганды Оксфордского университета и компанией Graphika, специализирующейся на сетевом анализе. Отчёт по итогам исследования, представленный Комитету Сената США по разведке, содержит информацию относительно того, как сотрудники российского Агенства интернет-исследований, которых «должностные лица США обвинили в уголовных преступлениях за вмешательство в выборы 2016 года», «разделили американских интернет-пользователей на группы по интересам для целенаправленного распространения информации».

Во время важных политических событий, к примеру, президентских дебатов или партийных съездов, масштабы таких операций изменялись, пишет The Washington Post.

«Очевидно, что распространение информации осуществлялось для оказания содействия Республиканской партии, в особенности Дональду Трампу», — сообщается в отчёте. Согласно исследованию, люди, потенциально настроенные против Трампа, получали информацию, отвлекающую их от предвыборной кампании.

Особые усилия, как сообщает The Washington Post, сотрудники Агенства интернет-исследований направили на привлечение внимания консервативных американцев к проблемам ношения оружия и иммиграции.

Помимо этого, они подрывали веру в выборы афроамериканцев левых взглядов, «распространяя ложную информацию о порядке голосования». Не оставили они без внимания, по мнению исследователей, и «латиноамериканцев, мусульман, христиан, геев, женщин, либералов, жителей южных штатов и бывших военных».

В процессе исследования использовались данные, предоставленные Facebook, Twitter, Google. Кроме того, были изучены задачи, выполнявшиеся с помощью YouTube, подконтрольного Google, и Instagram, которым владеет Facebook, а также Google+, Tumblr, Pinterest и почтовых сервисов Yahoo, Hotmail от Microsoft и Gmail от Google.

Однако, как отмечается в статье The Washington Post, несмотря на то, что компании предоставили данные, эксперты, проводившие исследование, подчеркнули, что реакция технологических компаний на «российское вмешательство» была «запоздалой и неорганизованной».

В частности, Facebook предоставил копии постов, опубликованных на 81 аккаунте и информацию о 76 аккаунтах, использовавшихся для продажи рекламных объявлений, но «не предоставил данные других аккаунтов, которые велись сотрудниками Агенства интернет-исследований».

При изучении данных Twitter и YouTube «сторонние исследователи» столкнулись с трудностями, которые значительно осложняли проведение анализа.

И хотя в прошлом году представители Facebook, Google и Twitter впервые объявили об обнаружении «российского вмешательства» на своих сайтах и «проявили готовность бороться с угрозой», существует мнение, что прошло слишком много времени, ведь «с тех пор российские технологии с большой вероятностью изменились».

По мнению экспертов, вмешательство сотрудников Агенства интернет-исследований в политику США началось в 2013 году в Twitter. Из всех постов в социальной сети, представленных сенату США, «доля, написанных на русском языке, составляет 57%», сообщает The Washington Post. А начиная с 2014 года масштабы влияния стали расти в связи с использованием российскими агентами всё большего числа интернет-платформ и аккаунтов в социальных сетях.

В соответствии с данными отчёта, 20 самых популярных публичных страниц на Facebook, управляемых Агенством интернет-исследований в целом собрали 39 млн лайков, 31 млн репостов, 5,4 млн реакций и 3,4 млн комментариев. Представители компании заявили, что всего «российское вмешательство» охватило 126 млн пользователей Facebook и 20 млн пользователей Instagram.

В Instagram влияние российских агентов также росло с каждым годом. Как отмечают эксперты, особенный скачок распространения информации можно было наблюдать за полгода до дня выборов 2016 года. Подозрительные аккаунты были заблокированы в 2017 году.

Как пишет The Washington Post, сотрудники Агенства интернет-исследований работали на самых разных платформах, совершенствуя свою тактику влияния на отдельные группы людей. Размещая посты в различных соцсетях, агенты могли осуществлять сбор добровольных взносов, организовывать реальные акции протеста и митинги, а также направлять интернет-пользователей на определенные сайты. Кроме того, уже заблокированные аккаунты, возобновляли свою работу на других веб-страницах.

Комитет Сената США по разведке пока не поддержал выводы, сделанные в результате исследования. Обнародовать отчёт планируется позднее на этой неделе.