CNN: по Трампу Америка мировым жандармом быть уже не может — но в Ираке останется

Президент США Дональд Трамп и первая леди посетили зону боевых действий в Ираке чтобы выразить свою благодарность военнослужащим за борьбу с ИГ, передаёт CNN. Кроме того, Трамп попытался оправдать вывод войск США из Сирии, отметив, что США не могут оставаться мировым жандармом. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала, американские войска из Ирака никуда уходить не собираются.

Президент США Дональд Трамп и первая леди на данный момент находятся на пути в Вашингтон, проведя насыщенный день после Рождества. В первый раз за свой срок Трамп посетил зону боевых действий: американский главнокомандующий провёл в Ираке около трёх часов. Он посетил войска и нанёс ряд визитов боевым командирам. Кроме того, он выступил в защиту вывода войск из Сирии, отметив, что США не могут оставаться мировым жандармом. По его словам, в Ирак он прибыл, чтобы от лица всей страны выразить свою благодарность войскам за всё то, что они делают, чтобы Америка оставалась сильной, свободной и безопасной.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я здесь также и затем, чтобы лично поблагодарить всех военнослужащих этого региона за фактическое уничтожение халифата ИГ* в Ираке и Сирии. Два года назад, когда я стал президентом, они были господствующей группировкой, весьма. Сейчас они уже не такие господствующие.

Трамп также встретился с американским контингентом в Германии во время дозаправки. Как сообщает корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр, подобная поездка не может обойтись без риска.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: Поездка в зону военных действий для любого президента США — это серьёзное мероприятие с точки зрения обеспечения безопасности. Секретная служба и военные планируют его в течение нескольких недель. Делать они это умеют: подобные визиты они готовили для Джорджа Буша-младшего, президента Обамы и теперь — для президента Трампа.





Если вспомнить о прошлых президентских поездках, то наибольшие сложности вызывает обеспечение безопасности в воздушном пространстве в зоне боевых действий. Они должны располагать информацией, данными наблюдения, разведкой. Пока президент находится на земле, в небе висят вертолёты, прикрывая его от любого вторжения враждебных сил. Делать они это умеют, но это не значит, что они не беспокоятся.





В этот раз, судя по всему, поездка прошла без сучка, без задоринки. Президент и первая леди встретились с военнослужащими в праздничные дни и выслушали доклад о том, как ведётся борьба с ИГ. Кроме того, Трамп выступил в защиту своего решения вывести войска из Сирии, добавив, что американские войска останутся в Ираке.





Барбара Старр, CNN, Пентагон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.