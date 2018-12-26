Санты нет, в стране безобразие, «а в остальном с Рождеством» — BuzzFeed рассказал, как Трамп проводит праздники

Для многих Рождество — повод собраться сделать друг другу приятные сюрпризы, но даже в этот праздник Дональд Трамп остался верен себе, пишет BuzzFeed. Ещё в сочельник на фоне приостановки работы правительства президент США посетовал на одиночество и заставил 7-летнюю девочку усомниться в существовании Санта-Клауса. На следующий день лидер и вовсе заявил, что в стране творится «безобразие», но «в остальном» пожелал всем счастливого Рождества.

Пока миллионы американцев праздновали Рождество со своими близкими и открывали подарки, президент Дональд Трамп «проводил праздники вполне ожидаемо», пишет корреспондент BuzzFeed Джулия Рейнстейн.



Всё началось с того, что вечером в канун Рождества американский лидер пожаловался на своей странице в Twitter, что из-за приостановки работы правительства он сидит «один в Белом доме» и ждёт, когда же демократы соизволят пойти на компромисс по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.



«Сижу один (бедный я!) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и пойдут на сделку по столь необходимым усилениям мер безопасности на границе. В один прекрасный момент нежелание демократов идти на сделку обойдётся нашей стране дороже, чем строительство стены на границе, о которой изначально идёт речь. Сумасшествие!» — посетовал Дональд Трамп.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Как напоминает автор статьи, официально приостановка работы американского правительства началась с субботы, после того как конгресс так и не смог прийти к компромиссу по выделению $5 млрд на инициативу президента по строительству стены на границе. Трамп же отказался подписывать закон о финансировании федеральных органов власти, не включающий в себя его проект.



Таким образом, отправиться на праздники, как планировалось, в Мар-а-Лаго, роскошный частный клуб, принадлежащий семейству Трампов, у президента не вышло. Вместо этого он остался в Вашингтоне — «сеять радость… и сомнения».



Опять-таки в сочельник Дональд Трамп с супругой Меланьей отвечали на звонки детей, с нетерпением ожидающих, что ночью к ним с подарками приедет Санта-Клаус. Одна 7-летняя девочка очень хотела узнать у президента, где именно сейчас проезжает оленья упряжка Санты, на что американский лидер решил уточнить: «А ты ещё веришь в Санту? А то ведь в 7 лет это уже не особо популярно».



Конечно, критика не заставила себя ждать.

— Josh Butler (@JoshButler) 25 декабря 2018 г.

Журналист Джош Батлер поделился язвительным наблюдением: «Ни у кого из предыдущих президентов не хватало духу испортить ребёнку Рождество всего за несколько часов до того, когда, как дети думают, должен приехать Санта. Вот что отличает Трампа».

— Sarah Silverman (@SarahKSilverman) 25 декабря 2018 г.

Своими мыслями поделилась и комик Сара Сильверман: «Единственный раз, когда он говорит правду, и то лишь за тем, чтобы сообщить 7-летнему ребёнку, что Санты не существует».



И это был только сочельник, подчёркивает Джулия Рейнстейн. На следующий день Трамп заверил журналистов из президентского пула, что не собирается возобновлять работу правительства, до тех пока финансирование стены не будет одобрено. А стена, кстати, по словам главы Белого дома, будет «очень высокая». «Может, конечно, какой-нибудь олимпийский чемпион через неё и переберётся, но по большей части никто этого сделать не сможет», — заверил президент.



Во время встречи с журналистами также совершенно внезапно Трамп решил вспомнить об уволенном экс-директоре ФБР Джеймсе Коми. «Я уволил его, и все загалдели: «Зачем ты его уволил? Зачем уволил?... Но буквально за день до того как я его уволил, они сами говорили, что его нужно уволить», — прокомментировал президент.



Не обошлось без упоминаний о «российском деле». Трамп отметил, что по истечении почти двух лет никакого «сговора» так и не выявили, а если он и был, то организовали его демократы.



«В нашей стране творится какое-то безобразие. Ну а в остальном желаю всем счастливого Рождества», — резюмировал свои поздравления американский лидер.