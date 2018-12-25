Jetzt: а листок-то пустой — пользователи заметили подвох на фото Трампа в Twitter

Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter фотографию, запечатлевшую его сидящим за столом и подписывающим бумаги, сообщает Jetzt. Этим фото он, судя по всему, хотел пристыдить не желающих идти на компромисс демократов, вставляющих палки в колёса работающему не покладая рук президенту. Однако внимательные пользователи заметили, что бумага, лежащая на столе перед Трампом, пуста — на ней нет никакого текста.
Работа правительства в США сейчас приостановлена из-за разногласий по вопросам государственного бюджета, пишет Jetzt. Дональд Трамп отказался подписывать бюджетный закон, потому что он не включал затребованных им средств на постройку стены на границе с Мексикой: компромисса с демократами достичь не удалось.
В такой ситуации, отмечает издание, два противоборствующих лагеря начали перекладывать вину друг на друга — и Трамп не был бы Трампом, если бы он в этом не поучаствовал. У себя в Twitter президент опубликовал фото: на нем запечатлён он сам за подписанием какого-то указа. На рабочем столе рядом с ним возвышается ещё целая кипа бумаг. Посыл фото: посмотрите, вот я сижу и работаю на благо страны, в то время, как демократы вставляют палки в колёса! В твите Трамп также отметил, что ему пришлось отменить свой визит во Флориду.
Jetzt пишет, что многие внимательные читатели быстро заметили, что на бумаге, которую подписывает президент, ничего не написано. Перед Трампом лежит просто пустой листок. Один из пользователей Twitter даже выложил это фото в негативе, в качестве доказательства, что на бумаге действительно нет текста, и это не иллюзия, возникающая из-за удалённости предмета на фотографии.
Многим этот случай напомнил пресс-конференцию Трампа перед его вступлением в должность, на которую он принёс целую стопку папок с бумагами, которые оформляли передачу всего его бизнеса под управление его детей. Издание отмечает, что тогда многое указывало на то, что всё это просто шоу. Документы были не заполнены, в папках не было закладок и невозможно было рассмотреть номера страниц. Кроме того, присутствовавшим репортёрам не разрешалось заглядывать внутрь папок.
Как подытоживает Jetzt, Дональд Трамп — «профессиональный лжец», а потому удивительно, почему он порой так плохо скрывает свои обманы.
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