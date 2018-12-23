Welt: Трамп нанёс американской демократии почти непоправимый ущерб

Джеймс Мэттис был последним человеком со стратегическим мышлением из правительства Трампа, пишет Die Welt. Теперь президента США больше некому одёргивать, и дело может дойти до антиконституционных действий и отставок последних «непокорных». Издание считает, что Трамп нанёс американской демократии такой ущерб, что практически «уничтожил» пост президента. Кроме того, его изоляционизм может привести к концу эпохи «pax americana», а это только обрадует Китай и Россию.

Новость об уходе Джеймса Мэттиса с поста министра обороны США стала самым угрожающим известием года, считает Die Welt. В его лице Дональд Трамп теряет не только последнего своего советника со стратегическим мышлением и с пониманием ответственности США в роли «импресарио» мировой политики: уход Мэттиса символизирует опасность, нависшую над американской демократией.

Теперь Трамп окружён одними «подлизами», которые никогда не идут против его слова. Президент, который не признаёт священности демократических институтов и наносит им ущерб своей «каждодневной ложью», который хочет повлиять на официальные расследования, «корректирует» данные членов своего правительства по своему усмотрению — такой президент, по мнению издания, без одёргивающих его советов, может в итоге пойти даже против Конституции.

Die Welt задаётся вопросом о том, что может случиться, если спецпрокурор Мюллер сможет доказать наличие тайного сговора между Трампом и Россией, а Трамп уволит его, а ещё непокорного министра юстиции Джеффа Сешнса, незадолго до огласки результатов расследования? Чего ожидать, если Трамп решит игнорировать решения суда?

По мнению издания, манера Трампа не делает такое развитие событий нереальным. И даже если бы описанное выше и было невозможно, Трамп уже нарушил такое количество норм, что его преемнику в Овальном кабинете будет очень трудно восполнить нанесённый ущерб. Бывший помощник генпрокурора США Джек Голдсмит задал на страницах газеты The Atlantic вопрос: «Уничтожит ли Трамп пост президента?». Сейчас, пишет издание, ответ на него может звучать так: всё к тому идёт.

Трамп, считает Die Welt, может положить конец эпохе «pax americana», которую олицетворял Джеймс Мэттис, когда США в качестве «первых среди равных» брали на себя ответственность за мировую стабильность и, в случае чего, вместе со своими союзниками боролись за то, чтобы сохранить западные ценности.

В заключение издание пишет, что новый американский изоляционизм подтачивает уже и без того ослабленный Запад, к радости Китая и России. Это противоречит интересам Америки: Трамп может «играться» с непредсказуемостью и безрассудством, однако безрассудство начинает играться с ним.