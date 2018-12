NBC: расследование Мюллера стало реальной угрозой для американского президента

Признания бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна стали весьма ощутимым ударом по заявлениям президента о «русском расследовании», передаёт NBC. Коэн подтвердил, что совершал уголовно наказуемые преступления по приказу президента США и предпринимал попытки установить связи с Россией. Американский лидер обрушился с резкой критикой на новые сведения. Однако, по словам его помощника Роджера Стоуна, президент, похоже, понял, что «попал».

КОРРЕСПОНДЕНТ: Давали ли вы Майклу Коэну указание нарушать закон?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нет. Нет. Нет.



Обнародованные в пятницу документы свидетельствуют об усилении угрозы для президента в двух сферах. Во-первых, речь идёт о незаконном финансировании избирательной кампании.



Федеральные прокуроры Нью-Йорка заявляют, что президент Трамп приказал Майклу Коэну совершить два тяжких уголовно наказуемых преступления: незаконные значительные денежные выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс и экс-модели Playboy Карен Макдугал за молчание об их предполагаемых связях. Представители государственного обвинения сообщают: «При осуществлении выплат, он действовал по согласованию с «лицом-1» и по его указанию.



Первоначально Трамп отрицал свою осведомленность относительно выплат.



КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы знали о выплате Сторми Дэниэлс в размере 130 тысяч долларов?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет.



А как только Трамп признал, что знает о них, он стал отрицать, что он давал указание по осуществлению этих выплат.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это он заключал сделки. Кстати, он играл на два поля. Это не преступление.



Во-вторых, дело касается обвинений в тесных связях с Россией, которые могут содержать в себе ещё большую угрозу для президента. Трамп неоднократно отрицал любую связь.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не имею никакого отношения к России. Насколько мне известно, ни один человек, с которым я работал, также не связан с Россией.



Однако в отдельных документах сказано, что рабочая группа спецпрокурора Мюллера заявляет, что в сентябре 2015 года Коэн «совещался с «лицом-1» по поводу установления контактов с российским правительством прежде, чем обсуждать интересы России» на встрече Трампа и Владимира Путина.



Трамп действительно говорил о возможной встрече в сентябре этого года в телефонном интервью во время телепередачи Meet the Press.



ЧАК ТОДД, ведущий MeetthePress: Ваш сторонний консультант по юридическим вопросам намекнул, что у Вас может состояться встреча с президентом России. Планируете ли Вы попытаться провести ее?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Что ж я слышал, что он хотел со мной встретиться. И, безусловно, я открыт для этого. Я бы с радостью, если он этого хочет.



В конечном счёте, государственные обвинители заявляют, что встреча не проводилась. Но обсуждение строительства Трамп-тауэр в Москве набирало обороты. В ноябре 2015 года, как сообщают прокуроры, Коэн говорил с гражданином России, который утверждал, что является «лицом, пользующемся доверием» в России. Этот человек пообещал, что во время кампании будет проводится взаимовыгодное политическое сотрудничество и взаимодействие на правительственном уровне. Он снова настаивал на встрече Трампа и российского президента Путина. По заявлению прокуроров, она не состоялась, поскольку Трамп добивался подобного соглашения с деловым партнером Феликсом Сатером.



Также, по сообщению рабочей группы Мюллера, Коэн признал дачу заведомо ложных показаний в конгрессе перед сотрудниками Белого дома и адвокатом Трампа. Кроме того, команда Мюллера заявляет, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт давал ложные показания по пяти отдельным пунктам, даже после того, как он признал свою вину и согласился на сотрудничество со следствием.



Всю прошлую неделю Трамп критиковал расследование под руководством спецпрокурора. Почему президент так расстроен? Помощник Трампа Роджер Стоун отметил в интервью New York Times: «Он наконец понял, что попал».



Дата выхода в эфир 09 декабря 2018 года.