Hill: в США опасаются, что выход Трампа из ДРСМД подстегнёт гонку вооружений

Эксперты в области вооружения опасаются, что отказ США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведёт к накоплению Россией ракет наземного базирования и ядерных боеголовок, пишет The Hill. Издание отмечает, что большинство экспертов сомневаются в том, что через 60 дней Россия вернётся к соблюдению положений договора.

Эксперты в области вооружения и члены Демократической партии США предупреждают, что выход США из Договора РСМД приведёт к увеличению числа ракет наземного базирования и ядерных боеголовок в Европе, сообщает The Hill.



Издание напоминает, что на прошлой неделе США предоставили России 60 дней на то, чтобы вернуться в рамки, установленные договором, в противном случае Вашингтон более не будет считать себя связанным его условиями. Москва, в свою очередь, отрицает, что нарушала предписания РСМД.



The Hill отмечает, что союзники США по НАТО согласились со словами администрации Трампа о нарушении Россией положений ДРСМД.



«Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет серьезную угрозу для евро-атлантической безопасности», — приводит издание отрывок из официального заявления министров иностранных дел Североатлантического альянса.



К тем же выводам пришли и многие действующие и бывшие американские чиновники. Тем не менее, они опасаются, что разрыв договора подстегнёт гонку вооружений.



«Мы увеличим риск того, что кризис может перерасти в ядерный, — предостерёг бывший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал. — Я почти уверен в том, что администрация Трампа выйдет из договора».



Выход США из договора позволит России сохранить все ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности, в то время как у США нет на вооружении подобных ракет. Таким образом, «русские уйдут безнаказанными».



«Ни для кого не секрет, что некоторые советники Трампа сосредоточены на продвижении выхода США из международных договоров куда больше, чем на том, чтобы уделять основное внимание коллективной безопасности Америки и её партнёров и союзников», — цитирует The Hill слова конгрессмена от Республиканской партии Адама Смита.



Однако нашлись и те, кто поддержал решение администрации Трампа о выходе из ДРСМД.



«Слишком долго Владмир Путин игнорировал Договор РСМД и президент Трамп правильно хочет указать ему на это. Соединённые Штаты больше не потерпят жульничества России за счёт нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников», — отметил член комитета по вооружению сената США Джим Инхоф.



При этом большинство экспертов сошлись на том, что Россия не вернётся к исполнению договора через 60 дней, пишет The Hill.