Обозреватель New Yorker: Джон Келли наконец-то покидает «дурдом» Трампа

Глава аппарата Белого дома Джон Келли наконец-то уходит из «дурдома», пишет обозреватель The New Yorker Джон Кэссиди.

Райнс Прибус, Стив Бэннон, Герберт Макмастер, Рекс Тиллерсон, Джефф Сешнс и многие другие на своём опыте узнали, что работа на Дональда Трампа — это «строго временное назначение».

«Если вы продержались двенадцать месяцев, то вы превзошли ожидания. Если же вам удалось продержаться два года, то с вами, вероятно, что-то не так. Только мазохист, лакей или член семьи (Трампа. — ИноТВ) может в течение длительного времени терпеть его самовлюблённость, капризы и подрывное поведение», — считает автор.

О возможной отставке Джона Келли поговаривали уже давно. Однако о том, что он уходит от Трампа, по всей видимости, планировалось объявить в понедельник. Однако в субботу Трамп сыграл на опережение, заявив журналистам: «Джон Келли покинет свой пост».

Как напоминает издание, Келли вначале правления Трампа в течение полугода занимал пост министра внутренней безопасности, а главой аппарата Белого дома он стал в июле 2017 года.

Трамп заявил, что в течение одного-двух дней сообщит имя человека, который придёт на смену Келли. Многие полагают, что этим человеком станет Ник Айерс, 36-летний амбициозный республиканец, который в настоящее время возглавляет аппарат вице-президента США Майка Пенса. Возможно также, что он займёт этот пост лишь на время.

По имеющейся информации, Айерс пользуется поддержкой Иванки Трамп и Джареда Кушнера. Последних уже давно утомило присутствие Джона Келли в Белом доме, а он, в свою очередь, устал от них. Как ранее в этом году сообщало одно из информационных агентств, Келли обвинял дочку и зятя Трампа в том, что под их влиянием президент США мог в последнюю минуту поменять своё мнение.

Чтобы узнать, что Келли, по-настоящему, думает о Трампе, придётся, вероятно, подождать немного, отмечает автор. Глава аппарата Белого дома определённо поддерживал некоторые из наиболее неоднозначных политических шагов президента, например, преследование нелегальных иммигрантов. Кроме того, на публике он демонстрировал свою верность Трампу.

Однако, согласно откровенной книге журналиста Боба Вудворда, на одной из внутренних встреч он назвал Трампа идиотом, добавив: «Мы в дурдоме. Я даже не знаю, почему мы все здесь находимся. Это худшая работа, которая у меня когда-либо было».

Келли категорически отрицает, что он называл Трампа идиотом. Он также заявил, что в книге Вудворда изложена клевета. Однако, как отмечает обозреватель The New Yorker, никого не удивит, если Джон Келли, покидая Белый дом, скажет на прощанье что-нибудь интересное.