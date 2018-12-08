Fox News: Трамп назвал Рекса Тиллерсона тупым и ленивым

Дональд Трамп ответил Рексу Тиллерсону на критику в свой адрес, информирует Fox News. В своём Twitter президент США назвал бывшего госсекретаря «тупым как камень» и «чертовски ленивым». Раннее, Тиллерсон говорил, что Трампу не хватает дисциплины и многие из его предложений были противозаконны.

Дональд Трамп нанёс ответный удар бывшему госсекретарю Рексу Тиллерсону, назвав того «тупым как камень», после того как Тиллерсон рассказал о том, как ему приходилось постоянно напоминать президенту, что некоторые из его планов шли вразрез с законом, пишет Fox News.

Издание напоминает, что Тиллерсон дал интервью бывшему журналисту CBS News Бобу Шифферу во время мероприятия по сбору средств в городе Хьюстон. В нём он сказал, что его отношения с Трампом были напряжёнными из-за отсутствия общей системы ценностей, а также разных стилей. «Бывало президент говорил: вот что я хочу сделать, и вот как я это хочу сделать, и мне приходилось отвечать, что так сделать нельзя, потому что будет нарушен закон, нарушен договор. Он очень разочаровывался. Я думаю, он устал от меня, как от человека, который всё время говорит ему, что этого делать нельзя, и предлагает обсудить то, что сделать можно».

В ответ Трамп в минувшую пятницу написал у себя в Twitter: «у Тиллерсона не было необходимых умственных способностей. Он был тупым как камень и мне нужно было избавиться от него раньше. Он был чертовски ленив».

Fox News напоминает, что Рекс Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США в марте этого года на фоне слухов о разладе между ним и президентом. Уходя, Тиллерсон отметил, что Вашингтон может быть «очень коварным местом».

Бывший глава Госдепа также отметил, что Трамп часто действует инстинктивно. Тиллерсон рассказал, что после работы в ExxonMobil ему было трудно работать на недисциплинированного человека, не читающего отчёты с брифингов, не вникающего в детали многих вещей и предпочитающего полагаться на собственное мнение.

Издание также сообщает, что во время мероприятия Тиллерсон заявил об отсутствии сомнений в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США. По словам бывшего госсекретаря, Россия «хочет подорвать нашу уверенность, и уверенность мира в нас».