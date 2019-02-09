Newsweek: «ходить белыми» — адмирал ВМС США призывает действовать на опережение России

Ответ США на растущее российское присутствие в Чёрном и Средиземном морях должен быть более агрессивным, считает адмирал ВМС США Джон Ричардсон. Как передаёт Newsweek, он предложил сменить стратегию, чтобы заставить американских соперников самих искать ответные меры. Есть преимущество в том, чтобы иногда в партии «ходить белыми», это расширяет возможности, заявил Ричардсон.

К более «агрессивному подходу» в ответ на нарастающее могущество России в Средиземном и Чёрном морях призвал адмирал ВМС США Джон Ричардсон. Как передаёт Newsweek, командующий ВМС США выступил на эту тему на совещании Атлантического Совета в Вашингтоне.

В частности, говоря о новой эре соперничества между США, Россией и Китаем, адмирал предложил в качестве стратегии против «агрессии Москвы» перейти от ответов на российские угрозы к тому, чтобы самим сделать первый ход.

«Было бы прекрасно, если бы мы вынудили русских, других наших соперников, отвечать на наши действия. Есть преимущество в том, чтобы иногда в партии «ходить белыми», это расширяет возможности», — подчеркнул Ричардсон.

Он также напомнил, что ВМС США поддерживает своё постоянное присутствие в Чёрном море. И только в январе, по его словам, там были размещены два корабля. Помимо этого флот США проводит учения с союзниками в восточном Средиземноморье и в Чёрном море. «Наши действия не расходятся со словами, и это важно», — отметил адмирал.

США на данный момент обладают самыми мощными военно-морскими силами, а количество суперавианосцев на службе ВМС США – больше, чем во всем остальном мире, вместе взятом. Единственный российский крейсер-авианосец в данный момент неисправен, но Россия не так давно начала вводить в эксплуатацию новые, более мощные корабли.

Newsweek напоминает, что российское морское превосходство было весьма очевидно во время ноябрьского конфликта в Керченском проливе между Черноморским флотом России и украинскими кораблями. В 2014 году Россия «аннексировала» Крымский полуостров с помощью, как отмечает Newsweek, «спорного» референдума. Этот инцидент привел к резкому ухудшению отношений Россия – НАТО, и с тех пор обе стороны регулярно проводят учения в Черном море. Россия также усилила свое присутствие в Балтийском море и направила немалую часть личного состава Черноморского флота в Средиземное море для противостояния силам Вашингтона.

Во время войны в Сирии военные корабли США и России с моря наносили удары по группировкам «Исламского государства»*. Однако при этом обе державы поддерживали разные стороны в сирийском конфликте. И когда президент Трамп приказал нанести авиаудары по союзнику России сирийскому правительству, отмечает Newsweek, Москва пригрозила адекватным ответом, если при этом пострадают российские военнослужащие, воюющие бок о бок с сирийскими правительственными войсками. Пересекаются сферы интересов двух стран и в Арктике, где Россия уже построила военные базы, а Пентагону только предстоит её догнать.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.