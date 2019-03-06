Daily Expess: Трамп решил укрепить оборону Украины для защиты от «агрессии» России

Главком сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти заявил о планах президента США Дональда Трампа протянуть Киеву руку помощи и помочь ему создать долгосрочный оборонный потенциал, пишет Daily Express. Как пояснил американский генерал, делается это для того, чтобы Украина имела возможность защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также сдерживать дальнейшую агрессию.
Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти рассказал комитету сената США по вооружённым силам о планах американского лидера Дональда Трампа протянуть Украине «руку помощи» для защиты её суверенитета, пишет Daily Express.
В частности, он объявил о намерении предоставить Киеву «дополнительный оборонный потенциал», причём, как отмечает издание, Вашингтон идёт на этот шаг после того, как НАТО начало продвигать план по наращиванию присутствия Украины в Чёрном море.
«Президент недавно решил предоставить Украине улучшенные защитные возможности в рамках усилий США, направленных на то, чтобы помочь этой стране создать долгосрочный оборонный потенциал, защитить свой суверенитет и территориальную целостность, а также сдержать дальнейшую агрессию», — заявил Скапаротти.
Как напоминает издание, напряжённость между Украиной и Россией вновь обострилась в ноябре прошлого года, когда Москва задержала три украинских корабля. Тогда 24 моряка, находившихся на борту, были арестованы российскими властями.
Из-за этого инцидента в нескольких украинских регионах было введено военное положение, которое действовало в течение 30 дней, пишет Daily Express.
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