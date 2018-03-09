CNBC: в США не могут понять, кто отвечает за противодействие российским кибератакам

Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в 2018 году, «становится всё менее понятным, кто отвечает за реакцию США на кибератаки и может ли Америка успешно противодействовать им», отмечает CNBC. Как отметил главнокомандующий объединёнными силами в Европе генерал Кёртис Скапаротти, у США нет «ни представления о российской киберинфраструктуре, ни эффективного подхода к борьбе с российскими киберугрозами».

Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в 2018 году, «становится всё менее понятным, кто отвечает за реакцию США на кибератаки и может ли Америка успешно противодействовать им», отмечает CNBC.

Выступая перед конгрессменами, главнокомандующий объединёнными силами в Европе генерал Кёртис Скапаротти отметил, что у США нет «ни представления о российской киберинфраструктуре, ни эффективного подхода к борьбе с российскими киберугрозами».

«Я не считаю, что на межведомственном уровне существует эффективный единый подход, если говорить об энергии и концентрации сил, которых мы могли бы достичь», – заявил Скапаротти на слушаниях в сенатском Комитете по делам вооружённых сил.

Эти комментарии, как отмечает CNBC, были сделаны Скапаротти после того, как несколько военных должностных лиц и сотрудников разведки заявили, что Дональд Трамп ещё не дал им указания по борьбе с кибератаками из России.

Американский генерал также пролил свет на то, как российские хакеры ведут свою деятельность против США.

«Как правило, если посмотреть на дезинформацию России, на её социальные сети, всё это в основном направлено на подрыв западных ценностей, уверенности в этом правительстве и его лидерах, при этом Россия почти всегда тонко увиливает от ответа», — отметил Скапаротти.

«Учитывая сегодняшние возможности информирования, где они могут использовать несколько платформ и генерировать большой объём (дезинформации. — ИноТВ), это действительно может ослабить страну», — добавил главнокомандующий объединёнными силами в Европе.

«Похоже, что никто не взял это на себя, и это вызывает озабоченность у многих из нас», — заявила сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно.

Как сообщает CNBC, командующий Кибернетическим командованием США и директор АНБ Майк Роджерс отметил, что США «не пришли к определённому решению по борьбе» с продолжающимся вмешательством России.

Директору Национальной разведки США Дэну Коутсу также задавали вопросы о том, какие меры предпринимаются для сдерживания российского вмешательства, утверждает CNBC.

«Мы слышали показания ряда сотрудников разведки, которые заявили, что в настоящее время Россия осуществляет вмешательство в нашу предстоящую избирательную кампанию 2018 года. Белый дом или администрация Трампа не давали вам никаких распоряжений по противодействию этому?» — спросила Коутса сенатор Джоан Шаин.

«Нет, я бы не стал так говорить, — ответил Коутс. — Очевидно, есть опасения по поводу этого продолжающегося усилия России по вмешательству в наши выборы. Белый дом хорошо это понимает, как и все мы, и агентствам было поручено решить эту проблему».

Коутс также подчеркнул, что «большая часть того, что делается или планируется, будет засекречена», и поэтому может обсуждаться только на закрытых слушаниях, сообщает CNBC.