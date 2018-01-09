BuzzFeed: в новом году США от переговоров с Россией не откажутся

Как сообщили BuzzFeed собственные источники, в январе должны состояться переговоры между главкомом сил НАТО в Европе Кёртисом Скапаротти и российским главой Генштаба Валерием Герасимовым. Издание отмечает, что прежде американской стороной был наложен запрет на общение такого рода, но отношения скатились до столь низкого уровня, что США решили его отменить.

Новый, 2018 год администрация Трампа начинает с различных встреч на высоком уровне с представителями России, отмечает BuzzFeed, ссылаясь на информацию, полученную от американских чиновников.



Тем временем расследование о влиянии России на американские выборы 2016 года подступает к приближённым Трампа. А отношения двух стран ещё больше обострились после того, как Вашингтон одобрил отправку Украине противотанкового оружия. «Всё это — нормальная работа дипломатии, и ни у кого не должно вызывать удивление то, что нам с Россией нужно многое обсудить», — приводит издание слова официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт.



Так, уже в январе в Баку генерал Кёртис Скапаротти, главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе, должен встретиться с главой Генерального штаба российских Вооружённых сил генералом Валерием Герасимовым, сообщает издание. Кроме того, в январе и феврале должны пройти встречи Владислава Суркова и спецпосланника по Украине Курта Волкера, третьего по важности человека в Госдепе Томаса Шэннона и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, а также переговоры по Договору о РСМД.



Ранее, напоминает издание, после присоединения Крыма администрация Обамы наложила запрет на встречи главкома НАТО с его российскими коллегами. Тогда этот шаг должен был показать нерушимость европейских границ, но теперь американские чиновники говорят, что значительное ухудшение отношений между странами требует более частых двусторонних контактов. «Именно сейчас доверие и отношения находятся на нулевом уровне. Нам нужно полноценно поговорить», — приводит издание слова бывшего главнокомандующего НАТО в Европе Филипа Бридлава, который также подтвердил, что ему было запрещено встречаться с российскими коллегами.



Между тем союзники США в Европе были «ошарашены» тем, как последний год развиваются отношения Вашингтона и Москвы, отмечает автор статьи. Так, когда 2017 год начинался, они опасались, что США и Россия придут к сделке, а теперь они видят, что отношения между этими странами стали хуже, чем когда-либо за многие годы.



Один из чиновников НАТО, с которым общались журналисты BuzzFeed, отметил, что Скапаротти и Герасимов уже поговорили по телефону и продемонстрировали друг другу взаимный интерес в сохранении военных каналов коммуникации. Между тем работавшая в администрации Обамы Виктория Нуланд назвала должность Скапаротти уникальной, поскольку он должен заставлять США задуматься о роли России в конфликте на Украине, о «нарушении ею Договора о РСМД» и о прочих стратегических угрозах, которые заставляют США и их союзников принимать меры сдерживания.



Между тем издание отмечает, что Россия давно пыталась наладить отношения, ещё в марте прошлого года, но каждый раз получала отказ от США. При этом Науэрт, пишет BuzzFeed, и теперь, говоря о переговорах с Россией в 2018 году, отмечает, что для нормализации отношений Россия должна измениться: «Стать конструктивным соседом и партнёром трансатлантического сообщества, который уважает суверенитет Украины, не пытается навредить нашим союзникам и партнёрам, а также в конструктивном ключе участвует в разрешении крупных глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся».