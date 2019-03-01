DW: обуздать Россию в Чёрном море НАТО мешает «пережиток прошлого»

Не поднимая шума, но под пристальным наблюдением России Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Чёрном море, передаёт Deutsche Welle. Активность западного блока в регионе, однако, ограничивает Конвенция Монтрё 1936 года, по условиям которой военные корабли нечерноморских стран не имеют права находиться в водах Чёрного моря дольше трёх недель, описывает суть проблемы журналист немецкого телеканала.

Не поднимая шума, но под пристальным наблюдением России Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Чёрном море, пишет Deutsche Welle.

По дипломатическим каналам Европа «довольно медленно» реагировала на инцидент в Керченском проливе, поэтому НАТО и избрало «скорее военный» подход — увеличение количества кораблей в Чёрном море, заявила в интервью Deutsche Welle эксперт Королевского колледжа Лондона Дебора Сандерс.

При этом, по словам Сандерс, роль неформального лидера взяли на себя именно Соединённые Штаты. Вашингтон тем самым даёт понять Москве, что Чёрное море — не российская акватория, отметила эксперт Королевского колледжа Лондона.

В середине февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил, что западный военный блок поднимет вопрос о «дальнейшем увеличении» военного присутствия в Чёрном море, напоминает автор статьи.

Активность НАТО в Чёрном море, однако, ограничивает Конвенция Монтрё 1936 года, описывает суть проблемы журналист немецкого телеканала. Договор восстановил суверенитет Турции над проливом Босфор. По условиям соглашения, военные корабли нечерноморских стран не имеют права находиться в водах Чёрного моря дольше 21 дня. Кроме того, ограничен и тоннаж кораблей, уточняет автор статьи.

«Мы считаем, что сложившаяся военно-морская ситуация в Чёрном море далека от той, которая была почти 100 лет назад, когда Конвенция подписывалась», — заявил, в свою очередь, постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью Deutsche Welle.

Пристайко сожалеет, что из-за Конвенции Монтрё крупные корабли НАТО не могут чаще заходить в Чёрное море. Постпред Украины также подчеркнул, что в качестве реакции на инцидент в Керченском проливе Киев просит своих западных партнёров увеличить военное присутствие в Чёрном море. По его словам, это продемонстрировало бы России, что «планы захватить Чёрное море и выдавить Украину, не говоря уже об Азовском море, натолкнутся на ответ международного сообщества».