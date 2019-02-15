ERR: Саакашвили пообещал помочь Эстонии и Грузии избавиться от пророссийских сил

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили обсудил на встрече в Таллине, как вернуть Эстонию и Грузию «обратно из рук пророссийских сил». Как рассказал эстонский политик Ээрик-Нийлес Кросс, принимавший участие в этой встрече, они с Саакашвили договорились помочь друг другу в этом деле, сообщает ERR.
В четверг, 14 февраля, политик-реформист Ээрик-Нийлес Кросс встретился в Таллине с бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили. Корреспондент DELFI, заметивший политиков на выходе из одного из ресторанов в Старом городе, узнал у Кросса детали встречи.
По словам Кросса, они обсудили с Саакашвили текущее положение дел в эстонской, грузинской и мировой политике. «Мы обсудили то, что как Эстонию, так и Грузию следует вернуть обратно из рук пророссийских сил. В этом деле мы попробуем помочь друг другу», — добавил Ээрик-Нийлес Кросс. По его мнению, осуществить озвученную идею можно с помощью честных выборов и эффективной кампании.
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