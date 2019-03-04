Neues Deutschland: запугивание России — образцовое поведение Польши в НАТО ускорило раскол Европы

Польша — «образцовый член» НАТО, пишет Neues Deutschland. Варшава увеличивает военные расходы с целью запугать врага — Россию. Замыслы альянса нарастить вооружения, спекуляции на тему постоянной базы США в Польше, вступление новых стран — всё это, однако, привело к росту напряжённости в Европе, а также ускорило раскол континента на несколько лагерей, констатирует журналист немецкого издания.

Польша — «образцовый член» Североатлантического альянса. Вот уже на протяжении нескольких лет Варшава тратит на оборону два процента валового внутреннего продукта, пишет немецкая газета Neues Deutschland.

Более того, все польские партии выступают за увеличение военных расходов в долгосрочной перспективе, отмечает автор статьи Феликс Яйтнер.

«Цель запланированного наращивания вооружений настолько же проста, насколько и неверна: запугать врага — в данном случае Российскую Федерацию», — подчёркивает журналист Neues Deutschland.

Дело, однако, в том, что в 2017 году 29 стран — членов НАТО потратили на оборону в общей сложности $900 млрд, тогда как Россия — всего $66,3 млрд. Не говоря уже о том, что в 2018 году глава Белого дома Дональд Трамп «существенно увеличил» военный бюджет США, уточняет Яйтнер.

И тем не менее, продолжает автор статьи, «мейнстрим в ЕС» упорно не желает принимать к сведению эти цифры и «реальное соотношение сил».

«Замыслы Североатлантического альянса нарастить вооружения, спекуляции на тему постоянной военной базы США в Польше, приём новых членов — всё это привело в первую очередь к росту напряжённости в Европе, а также ускорило раскол континента на несколько новых лагерей», — констатирует журналист немецкого издания.