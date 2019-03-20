Euronews: польские родители протестуют против «Дорожной карты ЛГБТ+» в школах

Протестующие в Варшаве потребовали отказаться от введения в школах и дошкольных учреждениях «курса сексуального и антидискриминационного образования» по стандартам ВОЗ. По мнению польских родителей, подписанная мэром Варшавы «Дорожная карта ЛГБТ+» по продвижению «более инклюзивного общества» нарушает их право выбирать методы воспитания детей самостоятельно, передаёт Euronews.

Несколько сотен польских родителей приняли участие в акции протеста против «Дорожной карты ЛГБТ+» — декларации, подписанной в феврале мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Демонстранты потребовали от градоначальника отказаться от введения в школах и дошкольных учреждениях «курса сексуального и антидискриминационного образования» в соответствий со стандартами и принципами Всемирной организации здравоохранения.

По мнению манифестантов, сами родители должны решать, как воспитывать своих детей — и особенно когда это касается полового воспитания.

МУЖЧИНА: Я буду защищать своих детей! Потому что мы — нормальные люди и должны защищаться в такой ситуации.

ЖЕНЩИНА: Я против развращения детей, наших польских детей. Я за родительские права. Я католичка и хочу, чтобы дети воспитывались в соответствии с католической верой.

Документ, который включает в себя комплекс мер по продвижению более инклюзивного общества и более безопасных условий для сообщества-ЛГБТ, подвергся критике со стороны многих польских политиков и был отклонён местными епископами.

Дата выхода в эфир 18 марта 2019 года.