Euronews: польские родители протестуют против «Дорожной карты ЛГБТ+» в школах

Протестующие в Варшаве потребовали отказаться от введения в школах и дошкольных учреждениях «курса сексуального и антидискриминационного образования» по стандартам ВОЗ. По мнению польских родителей, подписанная мэром Варшавы «Дорожная карта ЛГБТ+» по продвижению «более инклюзивного общества» нарушает их право выбирать методы воспитания детей самостоятельно, передаёт Euronews.
Несколько сотен польских родителей приняли участие в акции протеста против «Дорожной карты ЛГБТ+» — декларации, подписанной в феврале мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Демонстранты потребовали от градоначальника отказаться от введения в школах и дошкольных учреждениях «курса сексуального и антидискриминационного образования» в соответствий со стандартами и принципами Всемирной организации здравоохранения.
По мнению манифестантов, сами родители должны решать, как воспитывать своих детей — и особенно когда это касается полового воспитания.
МУЖЧИНА:Я буду защищать своих детей! Потому что мы — нормальные люди и должны защищаться в такой ситуации.
ЖЕНЩИНА:Я против развращения детей, наших польских детей. Я за родительские права. Я католичка и хочу, чтобы дети воспитывались в соответствии с католической верой.
Документ, который включает в себя комплекс мер по продвижению более инклюзивного общества и более безопасных условий для сообщества-ЛГБТ, подвергся критике со стороны многих польских политиков и был отклонён местными епископами.
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