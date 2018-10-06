Telegraph: в Британии на родителей, которые не разрешают сыновьям ходить в школу в юбке, будут жаловаться в соцслужбы

В британском Брайтон-энд-Хов о родителях, которые не будут разрешать своим сыновьям ходить в школу в юбке, возможно, будут сообщать в социальные службы, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на рекомендацию местного городского совета.

Также поводом для беспокойства должны стать ситуации, когда отцы и матери игнорируют просьбу детей, «сомневающихся в своей гендерной принадлежности», изменить их имя.

Данные рекомендации появились на фоне заявлений о том, что школы «сеют путаницу» в головах детей чересчур активным продвижением трансгендерных вопросов, а также тем, что ребят призывают забыть о различиях между мальчиками и девочками.

В документе учителям даются советы о том, как действовать в разных ситуациях, даже в том случае, если родители заявят: «Я отказываюсь разрешать моему сыну менять имя или носить юбки».

Школы предупреждают о том, что некоторые родители, возможно, будут сопротивляться принятию гендерной принадлежности их детей, и что, возможно, пройдёт много времени до того момента, как они признают эти изменения.

«Если положение дел вызывает серьёзное беспокойство относительно благополучия ребёнка и/или его безопасности в связи с тем, как родители или опекуны справляются с ребёнком, исследующим свою гендерную идентичность, то, возможно, необходимо и целесообразно следовать процедурам защиты», — говорится в рекомендациях.

Согласно правилам Министерства образования Британии, сотрудники школы, у которых возникают опасения по поводу безопасности того или иного ребёнка, должны сообщить об этом школьному отделу, занимающемуся защитой детей, а при необходимости обратиться в социальные службы или полицию, отмечает The Daily Telegraph.

В документе городского совета Брайтон-энд-Хов также рассматривает другая ситуация, когда родители могут обратиться к школе с вопросом: «Моя дочь не хочет, чтобы рядом с ней переодевался мальчик, а что если он посмотрит на её тело?».

В рекомендации поясняется, что в таком случае не рекомендуется удалять школьника-трансгендера из раздевалки. Вместо этого школа должна сосредоточиться на «обучении и повышении осведомлённости» учеников, чтобы все они понимали, что трансгендерная девочка — это «настоящая девочка».

В документе говорится, что во всех случаях трансгендерным школьникам следует разрешать пользовать той раздевалкой, которая соответствует их гендерной идентичности, а не биологическом полу.

Как отмечает издание, данное руководство, выпущенное уже в третьем издании, было создано благотворительной организацией Allsorts Youth Project, которая поддерживает молодых людей, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТК-сообщества.