American Thinker бьёт тревогу: мир охватила трансгендерная мания

Трансгендерная пропаганда заполонила средства массовой информации, причём не только в Америке и Канаде, а также на противоположном берегу океана. Как пишет American Thinker, сторонники данного движения убеждены в том, что выдача желаемого за действительное превыше реальности, и те, кто сопротивляются трансгендерной мании, постоянно подвергаются нападкам.

Американцам нужно признать что в трансгендерной идее есть что-то гадкое. Как пишет American Thinker, можно притворяться сколько угодно, но от мысли о том, что мужчина просит кастрировать его, делает гормональные инъекции и надевает женские платья, по коже бегут мурашки.

Трансгендерная мания началась с того, что все вдруг начали прославлять одну знаменитость, которая решила сменить пол, что превратилось в какую-то навязчивую идею.

«Брюс Дженнер храбрец! Он очень отважный! Она такая смелая! Давайте дадим ей премию Артура Эша за мужество. Меня так воодушевляет его/её смелость! А вас?» — писали СМИ.

Сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов,и феминистки поддержали новое движение. На протяжении десятилетий феминистки утверждали, что секс явление социальное, а не генетическое и не биологическое, и что пол определяется культурой. Пол совершенно произвольно и довольно спорно присваивается при рождении. Таким образом, сексуальная ориентация явление подвижное, и её можно менять как рубашку.

Позже трансгендерная пропаганда заполонила средства массовой информации, причем не только в Америке, но и в Канаде, а также на противоположном берегу океана, где твёрдо решили навязать трансгендеров обществу, как бы оно ни сопротивлялось.

«Те из нас, кто помнит семидесятые годы, могут рассказать, как феминистки рекламировали двуполый идеал в виде женщины с плоской грудью и узкими бедрами, или тощего, бесхребетного и слабого мужчины. Оба с одинаковой прической из коротких волос, оба в мешковатой одежде. Теперь на смену этим двуполым пришли трансгендеры. Они формируют среди нас представление о том, что каждый мужчина, женщина, мальчик и девочка мечтает стать трансгендером», — пишет автор статьи.

Однако многие врачи предостерегают об опасностях такой мании, рассказывая о том, что многие сменившие пол люди пережили «трансгендерные сожаления», а некоторые даже покончили с собой. У некоторых трансгендеров действительно возникает тревога, но доказано и то, что многие из них благополучно переживают этот этап и вспоминают прошлое с неприязнью, удивляясь своим прежним умонастроениям, однако средства массовой информации молчат.

Как заключает автор материала, трансгендеры убеждены в том, что выдача желаемого за действительное превыше реальности, и что все обязаны подчиняться этому притворству. Однако в трансгендерном движении есть один очень зловещий аспект, состоящий в том, что эти люди нацелились на детей. Они ведут трансгендерную пропаганду в школах среди маленьких детей и среди бойскаутов. Они действуют рука об руку с гомосексуалистами, которые тоже избрали детей в качестве мишени. Родители подвергаются нападкам за то, что они сопротивляются трансгендерной мании. Кроме того, есть один совершенно абсурдный момент: юноши, поменявшие пол и ставшие девушками, сохраняют свои физические преимущества, поэтому в состязательных видах спорта, таких как женская шоссейная велогонка, девушки оказываются в невыгодном положении.

«Это настоящий гротеск. Здесь уместно вспомнить слова поэта Стивена Крейна: «Человек сказал Вселенной: «Я существую!». «Тем не менее, — ответила Вселенная, — данный факт не сформировал во мне чувство долга», — подводит итог автор статьи.