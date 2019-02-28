Times: британским младшеклассникам расскажут про ЛГБТ, и это обязательно

В рамках новой программы полового воспитания ученики начальных классов британских школ в обязательном порядке будут посещать уроки «культуры взаимоотношений», на которых им расскажут про геев и трансгендеров. Как сообщает The Times, в отличие от занятий по сексуальному просвещению, которые начнутся в средней школе, от «культуры взаимоотношений» отказаться нельзя.

Ученики британских начальных школ смогут узнать о гомосексуалистах и трансгендерах, информация о которых входит в новую обязательную программу полового воспитания, сообщает The Times. За руководством школ будет оставаться решение, когда именно давать детям подобные предметы, при том что исключить эти уроки из учебного расписания нельзя.

Как заявил министр образования Великобритании Дэмиан Хайндс, вводить ЛГБТ-темы будут деликатно, в соответствие с юным возрастом учеников. Детям необходимо помочь «разобраться с окружающим миром». «Хотя уроки сексуального воспитания становятся обязательными только в средней школе, уже с ранних лет детям следует прививать ясное понимание и признание ценности позитивных отношений, а также уважение к другим», — добавил министр.

Как отмечает газета, начиная с сентября уроки по культуре взаимоотношений станут обязательными в начальных школах, а в средних будут вестись занятия по половому воспитанию. При этом для родителей, которые не хотят, чтобы их дети посещали подобные предметы, есть определённые правила. Так, в начальной школе ребёнка можно будет оградить от любых элементов сексуального просвещения в более широком предмете культуры взаимоотношений. В средней школе детей тоже можно снять с уроков по этому предмету. Но в 15 лет, то есть за год до наступления установленного законом возраста сексуального согласия, ребёнок имеет право сам выбрать, посещать ли ему занятия по половому воспитанию, вне зависимости от позиции родителей. В некоторых «исключительных» случаях учителя могут отклонить возражения родителей по поводу сексуального просвещения. От уроков по культуре взаимоотношений отказаться нельзя вообще.

По мнению разработчиков новой школьной программы, ученики начальных и средних классов должны понимать, что «некоторые люди принадлежат к ЛГБТ-сообществу и что их позиция должна уважаться в британском обществе, а их права признаются и защищаются законом». Кроме того, дети, растущие в семьях с представителями ЛГБТ или сами начинающие осознавать, что они относятся к секс-меньшинствам, должны чувствовать, что предметы по культуре взаимоотношений и половому воспитанию также касаются и их.

The Times напоминает, что в прошлом родители могли полностью отказаться от всего блока полового воспитания. Новые правила вызвали у некоторых возмущение — петиция с протестом уже набрала 100 тыс. подписей.

По данным издания, это первые изменения в программе культуры взаимоотношений и полового воспитания за последние 19 лет. До этого власти предпочитали не трогать этот чувствительный вопрос, поскольку, к примеру, многие религиозные группы считают, что правительство вовсе не должно вмешиваться в вопросы сексуального просвещения молодёжи — эта роль должна принадлежать родителям.

Хайндс подчёркивает, что программа будет периодически обновляться в зависимости от требований общества. Новые уроки затронут темы менструаций, сексуального согласия, домашнего насилия, домогательств, принудительных браков и многие другие. Как показывают опросы, существующая система сексуального воспитания уделяет намного больше внимания проблемам беременности и заболеваний, передающихся половым путём, что отчасти делает молодых людей недостаточно подготовленными к реальной жизни.