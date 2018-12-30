Эксперт Fox News: феминизм вытеснил мужчин «на обочину» американской жизни

Феминизм много сделал на благо американских женщин, но при этом, мало кто замечает, что мужчинам в США приходится всё труднее, считает писатель Эндрю Ярроу. В современной Америке, когда вопрос касается обвинений в домогательствах, мужчины не могут рассчитывать на правосудие и нередко оказываются вытесненными «на обочину» жизни. Такая тенденция не может не вызывать беспокойства, заявил Ярроу в эфире Fox News.

Если посмотреть на статистику, то довольно быстро приходишь к выводу, что мужчины в США переживают кризис. По сравнению с женщинами, они чаще склонны бросать школу, не получать дипломы, попадать в тюрьму, не удерживаться на работе, умирать в результате самоубийства или передозировки наркотиков. Однако, похоже, истеблишмент, главным образом демократическую элиту, это не интересует. В основном они, по всей видимости, полагают, что мужчины всё ещё слишком успешны и их нужно сдерживать.



У нас в гостях бывший корреспондент The New York Times, старший научный сотрудник Института прогрессивной политики и автор важной в этой области новой книги «Не мужик. Мужчины на обочине американской жизни» Эндрю Ярроу. Господин Ярроу, большое спасибо, что пришли.



ЭНДРЮ ЯРРОУ, писатель: Спасибо, Такер.



Для начала отмечу, что не считаю вас консервативным активистом, и я рад, что кто-то озвучивает эту мысль о мужчинах, потому что статистика показывает, что это правда.



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Так и есть. И, как вы отметили, на эту проблему в основном закрывают глаза. Я хочу сказать, что демократы, как и многие в нашей стране, не осознают, что мужчинам приходится нелегко. Однако множество мужчин сталкиваются с трудностями — с трудностями на работе, в семье, со здоровьем, во многих областях, которые я рассматриваю в своей книге.



Проблема имеет такой масштаб, что, кажется, затрагивает всех, потому что на базовом уровне мужчины и женщины нужны друг другу для размножения, но кроме того у всех есть отец, братья или сыновья. Почему, как вам кажется, на эту проблему не обращают внимания?



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Наша страна чрезвычайно политкорректна, поэтому основная идея заключается в том, что притесняют именно женщин. Исторически так и было. Но это не значит, что множество мужчин не могут сталкиваться с трудностями. Это же не состязание, в котором есть лишь один победитель.



Но ведь именно так нам это преподносят: один пол преуспевает, только когда другой отстаёт. Откуда пошло такое утверждение?



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Мне кажется, многие политики видят вещи в таком ключе. И мне кажется, к несчастью, мужчины часто неспособны отстоять свои права. И любопытно, что во время последних нескольких выборов среди политических активистов было много женщин. Сейчас женщины стали более активны, мужчины не так хорошо объединяются в группы.



Да. Итак, вы работаете в Институте прогрессивной политики. Вы там, по сути, враг. Это же не фонд «Наследие»*.



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Верно.



Думаю, можно сказать, что ваш институт ведёт свою деятельность по большей части в либеральных кругах. Как ваши знакомые отреагировали на вашу книгу?



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Тут интересная история. Консервативным СМИ книга понравилась больше. И это вообще-то вызывает беспокойство. Ведь эта проблема должна рассматриваться обеими партиями. В конце концов все американцы должны хорошо жить или иметь возможность обеспечить себе такую жизнь. И ещё за всеми должно стоять правосудие. А мужчин-то несправедливо обвиняют. Кончено, есть мужчины, которые совершают ужасные вещи, не поймите меня неправильно…



Разумеется.



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Но понимаете, отсутствие надлежащих правовых процедур и некоторые из этих обвинений в сексуальных домогательствах — всё это вызывает беспокойство.



Это действительно примечательно. Потому что самый прогрессивный президент, который когда-либо был у нашей страны, Франклин Делано Рузвельт. Четыре срока. Первым, что он сделал, одержав победу на выборах в 1932 году, первой инициативой, которую он провёл через конгресс, был Гражданский корпус охраны окружающей среды. Эта программа была создана для молодых людей, только мужчин, в возрасте от 18 до 25 лет, или около того. Целью было помочь им найти работу и таким образом восстановить их экономическую жизнеспособность. Что было бы, если бы кто-то из современных демократов сегодня выдвинул такую инициативу?



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Вообще, можно было бы подумать, что всё могло бы срастись. Хотя статистика по безработице выглядит вполне обнадёживающе, многих мужчин либо вытеснили из категории рабочей силы, либо они сами из неё выпали. 17-18 процентов мужчин в возрасте от 25 до 64 лет не работают. Кроме-то, также есть немало ещё более молодых людей, которые не заняты ни на учёбе, ни на работе. Почему так вышло? Почему мы не можем создать для них лучшие рабочие места?



Так что да, можно было бы представить, что демократ мог бы выступить за создание какой-то программы по трудоустройству.



Это, конечно, требует куда более длительного обсуждения, но, на мой взгляд, проблема здесь в токсичной маскулинности…



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Ну, да…



(Смеётся)… что бы это ни значило!



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Да уж, видимо, это сейчас «выражение дня». Конечно, с маскулинностью есть множество своих проблем. Вы знаете, я побеседовал с большим количеством мужчин и некоторыми женщинами по всей стране, всего около 200 человек. И многие мужчины, даже либералы, говорили мне: «Феминизм многое сделал для женщин, но что он сделал для меня?»



Справедливый вопрос, и вы им задаётесь в своей книге. Большое спасибо за это.



ЭНДРЮ ЯРРОУ: Спасибо.



Приятно было с вами побеседовать.



ЭНДРЮ ЯРРОУ: И с вами.



Дата выхода в эфир 27 декабря 2018 года.

* Фонд «Наследие» — крупный исследовательский институт консервативной направленности (прим. ИноТВ).