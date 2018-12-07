Fox News: из-за движения #MeToo женщин в США боятся брать на работу

Женщины в США испытывают проблемы с трудоустройством в самых разных сферах, сообщает Fox News. И виной тому — распространившееся движение #MeToo. Мужчины стали бояться нанимать женщин на работу. По мнению председателя организации «Независимый голос женщин» Тэмми Брюс, из-за этого движения мужчины больше не являются защитниками женщин, их опорой. Мужчин нужно перестать демонизировать и изображать «плохими парнями», и только тогда женщины получат ту справедливость, которой заслуживают.

Движение #MeToo вредит перспективам трудоустройства женщин в различных областях.

ТЭММИ БРЮС, председатель организации «Независимый голос женщин»: Да, это так.

В частности, на Уолл Стрит, как сообщает Bloomberg, потому что мужчины боятся нанимать их. Эта история, печальная история, она удивляет Вас?

ТЭММИ БРЮС: Нет, не удивляет, тем не менее это отражение того факта, что проблема всегда касалась разделения мужчин и женщин. На самом деле, мужчины являются нашими союзниками по этому вопросу. Большинство мужчин не делают того, что делал Харви Вайнштейн. И вот где мы утратили эту динамику, и, таким образом, все мужчины боятся, тогда как, в сущности, они должны быть теми людьми, которые нам помогают больше всего: вместе со своими братьями, с мужчинами, с которыми они работают, в своих братствах. Они являются такими же защитниками.

То есть, дело никогда не было в том, что женщины выступают за левых, а было связано с разделением мужчин и женщин. И всё же, о тех из нас, кого волнует эта проблема. Нам очень нужно удостовериться, что мужчины за нас и, что женщины действительно получают ту справедливость, которую они заслуживают. Но они получат её только тогда, когда мужчин не будут демонизировать, и все мужчины не будут восприниматься в качестве «плохих парней».

Ваша позиция по этому вопросу была очень последовательной, буквально с самого начала. Мы ценим это. Большое спасибо, Тэмми.

Спасибо.



Дата выхода в эфир 04 декабря 2018 года.