Euronews: первый депутат-трансгендер призывает упростить смену пола в Германии

Депутат баварского ландтага Маркус Гансерер признался несколько недель назад, что «считает себя женщиной» и призывает на законодательном уровне упростить смену пола. По словам депутата, трансгендеры в Германии «ежедневно подвергаются дискриминации». Сейчас для того, чтобы сменить пол, немцам требуется заручиться согласием двух врачей, поясняет Euronews.

Впервые в истории Германии в парламенте будет работать женщина-трансгендер. Депутат баварского ландтага от партии «зелёных» Маркус Гансерер был избран в 2013 году. Несколько недель назад, после начала своего второго срока, Гансерер признался в том, что «считает себя женщиной».

«Тесса» Гансерер на своей первой пресс-конференции в новом качестве призвала власти Германии на законодательном уровне упростить смену пола. Сегодня для этого требуется согласие двух врачей.

Тесса Гансерер, депутат: Это не причуда и не болезнь. Но в нашем обществе трансгендерность до сих пор считается «табу» — люди исключены из жизни общества, предрассудки не исчезают и трансгендеры до сих пор ежедневно подвергаются дискриминации.

В прошлом месяце бундестаг одобрил принятый правительством Германии законопроект, разрешающий указывать «третий пол» в книгах записи актов гражданского состояния.

Дата выхода в эфир 15 января 2019 года.