Times: женщинами и темнокожими никого не удивить — британский актёр предлагает Бонда-трансгендера

В армии Соединённого Королевства служит немало трансгендеров, пусть Джеймс Бонд соответствует, считает британский актёр Доминик Уэст. Претендентка на главную роль уже имеется — 31-летняя капитан Ханна Граф, самая высокопоставленная военнослужащая трансгендер британской армии. Как отмечает The Times, сама Граф говорит, что начинать карьеру в кино не собирается, но Бонд-женщина — отлична идея.

Идея темнокожего Джеймса Бонда или Джеймса Бонда-женщины уже не нова. Но у британского актёра Доминика Уэста возникла другая, ещё более инновационная мысль: а что если сделать знаменитого шпиона трансгендером, пишет The Times.

По мнению Уэста, на смену Дэниэлу Крейгу, сыгравшему Джеймса Бонда в последних картинах, должна прийти капитан Инженерных ремонтно-восстановительных войск Ханна Граф, самая высокопоставленная военнослужащая-трансгендер британской армии.

«Она красивая блондинка, которая могла бы быть Бондом. Вообще это отличная идея. Им нужно сделать Бонда трансгендером, потому что в армии много трансгендеров», — заявил актёр.

— Hannah Graf (@hannahw253) July 7, 2018

Как отмечает издание, Доминика Уэста познакомил с 31-летней капитаном её супруг, актёр-трансгендер Джейк Граф. Артисты вместе сыграли в фильме «Колетт». Когда журналисты рассказали самой Ханне Граф о рекомендациях Уэста, капитан была «ошеломлена».

«Я очень польщена, что Доминик предложил меня. Не думаю, что в ближайшее время соберусь становиться актрисой, но не вижу никаких причин, почему Бонд не может быть трансгендером», — прокомментировала Ханна Граф.

The Times также добавляет, что Джейк Граф снимался в картине «Девушка из Дании», посвящённой человеку, пережившему одну из первых известных в мировой практике хирургических операций по смене пола. В 2015 году актёр начал отношения со своей нынешней супругой — их союз называют «самой влиятельной ЛГБТ-парой».

По мнению Ханны Граф, по примеру актрисы Джоди Уиттакер, представившей первого Доктора Кто-женщину, миру пора увидеть женскую версию Бонда. «Мы слишком часто видели в главных ролях мужчин, на фоне которых женщины были лишь на вспомогательной позиции… Думаю, Бонд-женщина стала бы отличным примером для подражания для девочек», — поделилась капитан Граф.