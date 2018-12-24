Times: женщинами и темнокожими никого не удивить — британский актёр предлагает Бонда-трансгендера
Идея темнокожего Джеймса Бонда или Джеймса Бонда-женщины уже не нова. Но у британского актёра Доминика Уэста возникла другая, ещё более инновационная мысль: а что если сделать знаменитого шпиона трансгендером, пишет The Times.
По мнению Уэста, на смену Дэниэлу Крейгу, сыгравшему Джеймса Бонда в последних картинах, должна прийти капитан Инженерных ремонтно-восстановительных войск Ханна Граф, самая высокопоставленная военнослужащая-трансгендер британской армии.
«Она красивая блондинка, которая могла бы быть Бондом. Вообще это отличная идея. Им нужно сделать Бонда трансгендером, потому что в армии много трансгендеров», — заявил актёр.
— Hannah Graf (@hannahw253) July 7, 2018
Как отмечает издание, Доминика Уэста познакомил с 31-летней капитаном её супруг, актёр-трансгендер Джейк Граф. Артисты вместе сыграли в фильме «Колетт». Когда журналисты рассказали самой Ханне Граф о рекомендациях Уэста, капитан была «ошеломлена».
«Я очень польщена, что Доминик предложил меня. Не думаю, что в ближайшее время соберусь становиться актрисой, но не вижу никаких причин, почему Бонд не может быть трансгендером», — прокомментировала Ханна Граф.
The Times также добавляет, что Джейк Граф снимался в картине «Девушка из Дании», посвящённой человеку, пережившему одну из первых известных в мировой практике хирургических операций по смене пола. В 2015 году актёр начал отношения со своей нынешней супругой — их союз называют «самой влиятельной ЛГБТ-парой».
По мнению Ханны Граф, по примеру актрисы Джоди Уиттакер, представившей первого Доктора Кто-женщину, миру пора увидеть женскую версию Бонда. «Мы слишком часто видели в главных ролях мужчин, на фоне которых женщины были лишь на вспомогательной позиции… Думаю, Бонд-женщина стала бы отличным примером для подражания для девочек», — поделилась капитан Граф.