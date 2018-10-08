Times: Путин вернул к жизни британскую шпионскую прозу

После холодной войны британские писатели, некогда славившиеся своими шпионскими романами, совсем забросили этот жанр, пишет The Times. Однако сегодня Владимир Путин с его «коварным режимом», подозреваемом в убийствах на британской территории, вдохнул новую жизнь в шпионскую прозу Туманного Альбиона, заявил писатель Чарльз Камминг.

Когда-то британские писатели славились своими шпионскими романами, и теперь, благодаря Владимиру Путину, у них появился шанс вернуть себе былой успех, пишет The Times.

По словам писателя Чарльза Камминга, российский президент — настоящий «подарок» для него и его коллег. «Британцы всегда были сильны в шпионских произведениях: Сомерсет Моэм, Лен Дейтон, Грэм Грин, Джон Ле Карре — нас здесь действительно разбаловали… — заявил Камминг на литературном фестивале в Челтнеме. — Но потом в 90-е всё затихло, после холодной войны в этом жанре мало кто писал, но такое положение дел изменилось благодаря двум факторам: терактам 11 сентября и Путину».

Как отмечает Камминг, британцы вновь проявляют интерес к тем, кто «защищает их страну от новых угроз». «Путин — подарок, который не перестаёт радовать. Здесь и этот необычайно коварный и продажный бандитский режим в России, который пытается повлиять на наши выборы, и убийства на британской земле и кибератаки вроде тех, что мы видели в Гааге», — рассуждает писатель.

В 2018 году мировая политика и культура «пропитаны» шпионажем, и это обыгрывается в литературе и кино, в таких относительно недавних сериалах как Killing Eve(«Убивая Еву»), Spooks («Призраки») и Jack Ryan («Джек Райан»), подчёркивает Камминг.

Как считается, жанр шпионского романа зародился именно в Великобритании в лице таких произведений как «Ким» Редьярда Киплинга или «Эшенден, или Британский агент» Сомерсета Моэма. А серия книг Джона Ле Карре об агенте Джордже Смайли и, конечно, о Джеймсе Бонде Яна Флеминга закрепили за британскими писателями звание мастеров шпионской прозы.